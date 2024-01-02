Сильнейшую вспышку на Солнце зафиксировали ученые 1 января

Вспышку самого высокого класса на Солнце 1 января зафиксировали специалисты Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ ИПГ). В 00:55 (мск) на звезде произошла вспышка класса X5.0/3B продолжительностью 32 минуты.

«Вспышка X5.0/3B в группе пятен 3536, время максимума 00:55 мск, координаты N04E73, продолжительность 32 минуты. Вспышка сопровождалась выбросом корональной массы с компонентой, направленной в сторону Земли. Возмущение от выброса корональной массы ожидается 3 января», — сказано в сводке службы.

По прогнозу специалистов на ближайшие дни, вспышечная солнечная активность ожидается умеренная, возможны вспышки класса Х, в том числе протонные.

«Геомагнитное поле 2 января возможно слабо возмущенное, 3 января возможно неустойчивое. Радиационная обстановка невозмущенная», — спрогнозировали эксперты.

Существует пять классов солнечных вспышек в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0, и при переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.

Мощная магнитная буря накрыла Землю 27 декабря. Это космическое явление, вызванное вспышками на Солнце, может сказываться на погоде и влиять на здоровье людей. «Известия» рассказали, чем она спровоцирована и какие последствия вызывает.

Существует предположение, что магнитную бурю могут ощутить на себе метеозависимые люди, однако большинство жителей Земли не замечают этого явления. Прямых доказательств влияния магнитных бурь на погоду и человека не выявлено, заявила 18 декабря климатолог, доктор географических наук Нина Зайцева.