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Сильнейшую вспышку на Солнце зафиксировали ученые 1 января

Вспышка самого высокого класса произошла на Солнце 1 января
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Фото: Global Look Press/COVER Images
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Вспышку самого высокого класса на Солнце 1 января зафиксировали специалисты Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ ИПГ). В 00:55 (мск) на звезде произошла вспышка класса X5.0/3B продолжительностью 32 минуты.

«Вспышка X5.0/3B в группе пятен 3536, время максимума 00:55 мск, координаты N04E73, продолжительность 32 минуты. Вспышка сопровождалась выбросом корональной массы с компонентой, направленной в сторону Земли. Возмущение от выброса корональной массы ожидается 3 января», — сказано в сводке службы.

По прогнозу специалистов на ближайшие дни, вспышечная солнечная активность ожидается умеренная, возможны вспышки класса Х, в том числе протонные.

«Геомагнитное поле 2 января возможно слабо возмущенное, 3 января возможно неустойчивое. Радиационная обстановка невозмущенная», — спрогнозировали эксперты.

Существует пять классов солнечных вспышек в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0, и при переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.

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Мощная магнитная буря накрыла Землю 27 декабря. Это космическое явление, вызванное вспышками на Солнце, может сказываться на погоде и влиять на здоровье людей. «Известия» рассказали, чем она спровоцирована и какие последствия вызывает.

Существует предположение, что магнитную бурю могут ощутить на себе метеозависимые люди, однако большинство жителей Земли не замечают этого явления. Прямых доказательств влияния магнитных бурь на погоду и человека не выявлено, заявила 18 декабря климатолог, доктор географических наук Нина Зайцева.

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