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Медведев после Australian Open сохранил третье место в рейтинге ATP

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Фото: Global Look Press/Nafoto
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Россиянин Даниил Медведев сохранил за собой третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), проиграв итальянцу Яннику Синнеру в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Обновленная версия рейтинга опубликована 29 января на сайте организации.

В финале состязаний в воскресенье, 28 января, Медведев уступил сопернику из Италии (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6). Пятое место в рейтинге сохранил россиянин Андрей Рублев, который также проиграл Синнеру в четвертьфинале турнира. Еще один российский теннисист Карен Хачанов, уступивший итальянцу в четвертом круге, потерял три позиции и стал 18-м.

Лидером мирового рейтинга остается серб Новак Джокович, победу над которым Синнер одержал в полуфинале. Сам он остается на четвертой позиции рейтинга АТР. Второе место — у испанца Карлоса Алькараса.

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До этого, 28 января, Медведев объяснил журналистам причину своего поражения в финале матча Открытого чемпионата Австралии. По словам спортсмена, после двух сетов матча он чувствовал себя уставшим в отличие от своего соперника Синнера. Медведев также рассказал, что он много работал с физиотерапевтом, который проделал большую работу для того, чтобы россиянин выходил на корт.

Также 29 января сообщалось, что россиянки Мирра Андреева и Анна Калинская обновили лучшие позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) по завершении Australian Open. Андреева, ранее занимавшая 47-е место, поднялась на 12 позиций, заняв 35-ю строчку. Калинская же по итогам чемпионата перешла с 75-го места на 38-е в рейтинге турнира, тем самым преодолев 37 позиций. Победительницей в женском турнире стала белорусская теннисистка Арина Соболенко, одержав победу в матче против китаянки Чжэн Циньвэнь.

Открытый чемпионат Австралии по теннису проходил с 14 по 28 января.

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