Дело Синнера боится: как Медведев проиграл финал Australian Open

Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале Australian Open со счетом 3-2 (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6). Россиянин стал первым теннисистом в Открытой эре, который проиграл в двух финалах турниров Большого шлема, ведя по сетам 2-0. Два года назад — также в Мельбурне — Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах (6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7). Впрочем, обидное поражение не повод посыпать голову пеплом: в любом случае 27-летний россиянин провел выдающийся турнир, выиграв сразу три суперматча.

Удивить Янника

Перед финалом Даниил совершенно точно не считался фаворитом, пусть и вел 6:3 по личным встречам. Но, во-первых, три последних матча Яннику он проиграл, а во-вторых, настолько измотался за две недели на Открытом чемпионате Австралии, что после трех пятисетовых матчей представлял из себя «легкую мишень» для итальянца, пребывавшего в лучшей форме и выбившего в полуфинале 10-кратного чемпиона Australian Open Новака Джоковича. В такой ситуации от Даниила, чтобы навязать борьбу итальянцу, требовалось что-то нестандартное, удивительное. И он доказал, что умеет удивлять!

Перед финалом известный в недавнем прошлом австралийский теннисист Джон Миллман обнадежил поклонников россиянина. Он заявил, что провел легкую тренировку с Даниилом, который оставил очень хорошее впечатление — пребывал в хорошем настроении и выглядел расслабленным. То есть Медведев не накручивал себя чрезмерными ожиданиями, а просто радовался возможности сыграть в своем шестом финале турнира Большого шлема.

Уже с первого розыгрыша Медведев показал, что не собирается отсиживаться в обороне. Он и его французский тренер Жиль Сервара явно подготовили тактический план, удививший Синнера. С приема Даниил пошел в атаку, и Янник с мощью не справился, но стартовый гейм всё же взял. Затем на своей подаче Медведев заставил немного поволноваться, когда с 40:15 позволил оппоненту сделать «ровно», в том числе двойной ошибкой. Сразу вспомнилось, как тяжело россиянин «раскочегаривался» на подаче в полуфинальной встрече с немцем Александром Зверевым, соря двойными ошибками.

На сей раз он явно был более собранным — быстро сравнял счет. А в третьем гейме сделал то, что за весь полуфинальный матч не удалось сербу Новаку Джоковичу, — заработал брейк-пойнт. Причем сразу тройной! И почти сразу, со второй попытки, его реализовал. Бросалось в глаза, как активно и в то же время грамотно действует россиянин на приеме. Он не переходил грань разумного риска, стараясь активно нагружать бекхенд итальянца, обеспечивая необходимую глубину и плотность ударов под лево. Причем не брезговал в удобных ситуациях и мощно пробивать под право.

Конечно, все надеялись, что в финале Медведев сыграет свой лучший матч на Australian Open – 2024. Но чтобы он играл настолько хорошо! По-видимому, Миллман не ошибся — Даниил действительно сумел очень правильно подойти к финалу ментально, играл расслабленно, красиво и очень умно. Синнер явно оказался не готов к настолько прибавившему Медведеву: уровень его игры под таким давлением резко снизился. Стало больше брака и меньше уверенности. До конца первой партии итальянец даже близко не подобрался к тому, чтобы отыграть брейк, — россиянин колотил эйсы и за три следующих гейма на своей подаче проиграл лишь три розыгрыша. А первую партию и вовсе взял на приеме. Именно он вел игру, почти в три раза опережая Синнера по виннерсам (14:5). Да, невынужденных ошибок тоже было больше (14:8), но самое важное — он разрушил привычную игру Янника, вывел его из зоны комфорта.

Силы закончились

Понятно, что такое начало финала вселило в Даниила дополнительную уверенность. Что же касается Синнера, ему требовалось как-то перестраиваться, пробовать что-то новое. Янник решил попробовать изменить ритм при помощи укороченных. И хотя порой они проходили, качество таких ударов выглядело сомнительным. А Медведев продолжал давить. На своей подаче во втором гейме второго сета итальянец спасся, отыграв четыре брейк-пойнта. Однако при 2:1 в пользу Даниила россиянину удалось-таки взять важнейший гейм. Вскоре он и вовсе повел 5:1.

Второй сет взят? Как выяснилось, радоваться было еще рановато — Медведев впервые в матче потерял концентрацию. Отдал свою подачу, а вскоре счет стал и вовсе 5:3 и 0:30 на еще одной подаче Даниила. И хотя после этого россиянин взял три розыгрыша подряд, на первом сетболе он допустил двойную ошибку. Вскоре пришлось отыгрывать брейк-пойнт. К счастью, удалось, и Медведев повел-таки 2:0 по партиям в финале.

Сам Даниил дважды по ходу турнира спасался с 0:2 (во втором круге против финна Эмиля Руусувуори и в полуфинале против Зверева), в то время как Синнер на нынешнем Открытом чемпионате Австралии за шесть матчей проиграл только одну партию. Не стоило забывать, что Медведев так же вел 2:0 в финале Australian Open с испанцем Рафаэлем Надалем и в итоге уступил. Еще больше беспокоил фактор усталости — на пути к финалу россиянин провел 1233 минуты на корте в Мельбурне против 884 минут у итальянца. В общем, расслабляться ни в коем случае было нельзя.

Медведев и не расслабился. Но чудес не бывает — силы при такой интенсивной игре постепенно покидали Даниила, а оппонент, напротив, стал пользоваться уменьшением прессинга и заиграл лучше. В общем, в третьем сете игра выровнялась. Синнер наладил свою подачу, только при 4:4 Медведев сумел добраться до «ровно». Но Янник справился, а вот Даниил в следующем гейме — нет. Бросалось в глаза, что он начал действовать пассивнее, по виннерсам уже уступал, больше позволяя оппоненту в розыгрышах. И при 4:5 не смог удержать подачу.

Понятно, что стало еще тревожнее, но шансы оставались. Четвертый сет прошел по тому же сценарию. Однако при 3:3 россиянин заработал брейк-пойнт. Возьми он подачу Синнера и, пожалуй, смог бы дожать итальянца. Но Янник в этот момент сделал эйс, отыгрался, а при 4:5 на подаче Даня вновь не справился с напором итальянца. Ему всё тяжелее давались затяжные розыгрыши — всё чаще он не выдерживал первым, а атаки без подготовки не приносили результатов.

Увы, в решающем сете Медведеву двигаться было еще тяжелее. Но он всё равно носился по корту, цеплял мячи, вот только в роли хозяина положения выступал Синнер, сделавший решающий брейк при 3:2 в свою пользу. Россиянин не сдался, когда Янник вел 5:3 и 30:0, он сумел сравнять счет в гейме, вот только на большее не хватило. Он проиграл свой пятый финал Большого шлема из шести, но всё равно заслужил только похвалу в свой адрес. Медведев провел выдающийся турнир и в равной борьбе проиграл высококлассному сопернику. Тут нечего стыдиться!

— Однозначно Медведев — герой, — заявил «Известиям» экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников. — Он провел классный турнир, достойно сражался в финале. В чем ошибка Даниила в решающей встрече? При счете 5:1 во второй партии не нужно было проигрывать свою подачу и давать глоток надежды Синнеру, что он может брать подачи. До этого момента Медведев практически под ноль выигрывал свою подачу, Синнер не знал, что делать на приеме. А после этого он почувствовал, что шансы на выигрыш подачи соперника еще представятся. Что и получилось. Выиграв третий сет, он вцепился, как питбуль, в свою жертву — дальше дело техники.

За выступления на Australian Open – 2024 Медведев заработал $1,1 млн. Теперь в общей сложности на его счету $39,2 млн призовых за карьеру. По этому показателю он уже обошел Марию Шарапову, завершившую карьеру в 2020 году: она остановилась на отметке в $38,7 млн.