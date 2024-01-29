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СМИ сообщили о размещении боевых кораблей КНР у берегов Тайваня

«Иомиури»: Китай на постоянной основе разместил четыре корабля вокруг Тайваня
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Фото: Global Look Press/Lin Jian
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Китай на постоянной основе разместил вокруг Тайваня четыре военных корабля. Об этом 29 января сообщила японская газета «Иомиури» со ссылкой на источники в правительстве Японии.

Утверждается, что таким образом КНР планирует оказать давление на остров, а также не допустить приближения кораблей США в случае возникновения конфликта в регионе.

Согласно карте, которую приводит издание, корабли окружают Тайвань с севера, юга и востока. При этом один корабль постоянно находится к северо-западу от спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые Япония считает своей территорией, обращает внимание «Газета.Ru».

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Ранее, 27 января, министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с помощником американского президента по нацбезопасности Джейком Салливаном в Бангкоке назвал главным вызовом в отношениях двух стран проблему Тайваня и его «независимость».

До этого, 17 января, госсекретарь США Энтони Блинкен на экономическом форуме в Давосе отметил, что военное обострение вокруг Тайваня приведет к глобальным последствиям. В случае обострения половина мировой торговли окажется заблокированной.

13 января на Тайване прошли выборы главы администрации острова. На них одержал победу Лай Циндэ от Демократической прогрессивной партии, выступающий за независимость от Китая и сближение с США.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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