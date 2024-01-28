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Глава МИД КНР назвал главным вызовом в отношениях с США проблему Тайваня
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Глава МИД КНР назвал главным вызовом в отношениях с США проблему Тайваня

Ван И: проблема Тайваня стала главным вызовом для отношений Китая и США
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Фото: Global Look Press/Wiktor Dabkowski
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Министр иностранных дел Китая Ван И встретился в Бангкоке с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Он назвал главным вызовом в отношениях двух стран проблему Тайваня и его «независимости», о чем 27 января сообщил МИД КНР.

Во внешнеполитическом ведомстве Китая переговоры назвали «откровенными, содержательными и плодотворными» в продолжение договоренностей, достигнутых на встрече глав государств двух стран в Сан-Франциско.

«Ван И подчеркнул, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая и региональные выборы на Тайване не могут изменить основного факта, что Тайвань является частью Китая. Самым большим риском для мира и стабильности в Тайваньском проливе является «независимость Тайваня». Она же — самый большой вызов китайско-американским отношениям», — сказано в сообщении МИД КНР по итогам переговоров.

Китайский министр призвал США соблюдать принцип «одного Китая» и три совместных коммюнике между Китаем и Соединенными Штатами, претворять в жизнь обязательство не поддерживать «независимость Тайваня» и быть сторонником мирного воссоединения Китая.

«Ван И отметил, что у всех стран есть проблемы национальной безопасности, но они должны быть обоснованными и разумными. Они не могут заниматься панполитизацией и панбезопасностью, не говоря уже о сдерживании и подавлении развития других стран. Обе стороны договорились продолжить обсуждение границы между национальной безопасностью и экономической деятельностью», — добавили в китайском ведомстве.

Обе стороны также обсудили международные и региональные проблемы, такие как Ближний Восток, Украина, Корейский полуостров и Южно-Китайское море.

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Вне зависимости от исхода президентских выборов в Соединенных Штатах «отношения США и Тайваня останутся прочными». Об этом 26 января заявил в Тайбэе член конгресса Марио Диас-Баларт. 23 января Диас-Баларт и Ами Бера прибыли на Тайвань, чтобы подтвердить продолжение дружественных взаимоотношений после прошедших выборов президента республики.

17 января госсекретарь США Энтони Блинкен на экономическом форуме в Давосе отметил, что военное обострение вокруг Тайваня приведет к глобальным последствиям. В случае обострения половина мировой торговли окажется заблокированной.

13 января на Тайване прошли выборы главы администрации острова. На них одержал победу Лай Циндэ от Демократической прогрессивной партии, выступающий за независимость от Китая и сближение с США.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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