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Конгрессмен США заявил о поддержке Вашингтоном Тайваня при любом исходе выборов
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Конгрессмен США заявил о поддержке Вашингтоном Тайваня при любом исходе выборов

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Фото: Global Look Press/DanitaDelimont.com
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Все зависимости от исхода президентских выборов в Соединенных Штатах «отношения США и Тайваня останутся прочными». Об этом заявил в Тайбэе член конгресса США Марио Диас-Баларта.

23 января два члена палаты представителей конгресса США прибыли на Тайвань, чтобы подтвердить продолжение дружественных взаимоотношений после прошедших выборов президента республики.

«Среди главных посланий, которые мы приносим сюда сегодня, <…> то, что поддержка Тайваня Соединенными Штатами является твердой, реальной и на 100% двухпартийной», — передает слова Диас-Баларта Barrons 25 января.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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Ранее, 13 января, на Тайване прошли выборы главы администрации острова. На них одержал победу Лай Циндэ от Демократической прогрессивной партии, выступающий за независимость от Китая и сближение с США.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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