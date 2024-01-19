Перейти Тайвань: Китай усиливает контроль над островом после выборов

Ситуация вокруг Тайваня, где на выборах главы администрации 13 января победил проамериканский кандидат, уже начала обостряться. Китайские ВВС и ВМС провели масштабное боевое патрулирование вблизи острова, заявили в военном ведомстве Тайваня. Тем временем в правительстве КНР подчеркивают, что не откажутся от применения силы для взятия острова под свой контроль, а Вашингтон продолжает провоцировать Пекин, отправляя в Тайбэй своих чиновников. Насколько вероятно вооруженное столкновение в регионе — в материале «Известий».

Пекин подтверждает план об объединении с Тайванем

Китай провел масштабное воздушное и морское боевое патрулирование вблизи Тайваня, заявили в островном военном ведомстве. Это стало первой военной активностью Пекина вблизи острова после выборов 13 января 2024 года, на которых победил проамериканский кандидат от Демократической прогрессивной партии: Лай Циндэ у китайских властей считается опасным сепаратистом, лоббирующим независимость Тайваня. В Тайбэе заявили, что зафиксировали 18 самолетов, включая истребители, а также несколько кораблей НОАК (Народно-освободительная армия Китая). По данным местного военного ведомства, 11 самолетов «пересекли срединную линию Тайваньского пролива или вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня» (зона ПВО — самопровозглашенная буферная зона, в пределах которой Тайбэй отслеживает иностранные военные самолеты; ее площадь достигает 492 тыс. кв. км, что значительно превышает воздушное пространство острова).

Фото: Global Look Press/Tang Wen

Стоит отметить, что перед самым проведением патрулирования в управлении по делам Тайваня КНР заявили, что Пекин не откажется от применения силы для взятия Тайбэя под свой контроль, который в законодательстве Китая числится среди прочих провинций. При этом представитель ведомства Чэнь Биньхуа отметил, что такая позиция направлена не против «тайваньских соотечественников», а против иностранного вмешательства и сепаратистов. Тайваньцев необходимо освободить от «предубеждений» против Китая, добавил чиновник.

В конце декабря 2023 года перед выборами председатель КНР Си Цзиньпин в очередной раз заявил, что Тайвань «обязательно» объединится с материковым Китаем. Эту же риторику официальные лица Китая повторили сразу по итогам выборов. Примечательно, что в отсутствие новых предостережений для поддержания патриотического духа китайская пресса публикует старые заявления Си. Например, несколько дней назад в государственных СМИ вышли фрагменты речи китайского лидера 2022 года, в которой он называл объединение Китая с Тайванем «исторической неизбежностью». В Пекине также довольно остро отреагировали на поздравления с победой нового тайваньского главы от представителей западных стран. Особенно «досталось» госсекретарю США Энтони Блинкену, министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону и главе МИД Японии Йоко Камикаве.

Примечательно, что Пекин, несмотря на осуждающие заявления, отреагировал на победу Лай сдержаннее, чем ожидалось. По крайней мере после скандального визита на Тайвань на тот момент спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года Китай начал многодневные учения для отработки «блокады» острова и приостановил диалог со Штатами по линии военных ведомств. А после поездки уходящей главы Тайваня Цай Инвэнь в Вашингтон в МИД КНР и вовсе заговорили о красных линиях. Теперь же Пекин повел себя более спокойно исключительно из репутационных рисков, считает руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков. Ведь, несмотря на агрессивный ответ после визитов Пелоси и Цай, поддержка Тайваня не уменьшилась. В этот раз в Китае решили не разбрасываться словами.

Фактор США в отношениях КНР и Тайваня

Нынешняя не столь агрессивная политика может оказаться лишь затишьем перед бурей, пока Пекин находится в выжидательной позиции, прибегая больше к дипломатическому давлению, нежели к военному, считают некоторые западные СМИ. Почти сразу после тайваньских выборов власти Науру, островного государства в Тихом океане, заявили о разрыве дипотношений с Тайбэем и установлении их с Пекином. Весной 2023 года аналогичное заявление поступило из Гондураса. Таким образом, число государств, признающих власти Тайваня законными, уменьшилось до 12, а если сузить ареал до Азиатско-Тихоокеанского региона, то их осталось всего три: Маршалловы Острова, Палау и Тувалу. В Тайбэе заявили, что Пекин переманивает тихоокеанских союзников, назвав этот шаг «актом против демократических ценностей». Однако отвадить от Тайваня его главного союзника — США — едва ли представляется возможным в силу борьбы Пекина и Вашингтона за геополитическое лидерство.

— Оставшиеся страны, у которых есть отношения с Тайванем, — это очень узкий круг государств, которые испытывают уже серьезное давление со стороны США. Китай еще может выдернуть какие-нибудь тихоокеанские острова, но это будет трудно. И я думаю, что мало что меняется, так как в дело вмешались Соединенные Штаты, — рассказал «Известиям» китаист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Фото: AP Photo/Damian Dovarganes

В КНР неоднократно требовали от США определиться с собственной позицией по отношению к Тайваню. На словах Вашингтон не поддерживает независимость острова и уважает принцип «одна страна — две системы», однако на деле помимо контактов на официальном уровне еще и поставляет Тайбэю вооружение на случай «вторжения» материкового Китая — сумма поставок уже превысила $14 млрд. Кроме того, Штаты используют Тайвань как опорную базу для сохранения влияния в регионе, официально при этом «защищая демократию» на острове.

После выборов ничего не изменилось: глава Белого дома Джо Байден снова заявил, что не поддерживает независимость Тайваня, но в то же время на остров отправилась американская делегация, хотя пока и неофициальная. Группа из бывших чиновников, включая советника по нацбезопасности и замгоссекретаря, пообщалась с уходящим и будущим главами администрации — Лай Циндэ вступит в должность только в мае 2024 года. Не за горами и официальный визит Вашингтона. По словам спикера палаты представителей Майка Джонсона, конгрессмены могут посетить Тайвань после инаугурации.

Впрочем, и возможное объединение Пекина с Тайбэем может привести к обострению в регионе не только из-за потенциальной ответной реакции США, но и из-за территориальных споров ряда игроков в АТР. В частности, Тайвань претендует на архипелаг Спратли и Парасельские острова. В том случае, если Китай, объединившись с Тайбэем, примет на себя и его территориальные претензии, маловероятно, что Вьетнам, Малайзия и в особенности Филиппины, которые ведут наиболее агрессивное патрулирование вод, останутся в стороне. Однако не факт, что они всё же решатся на какие-либо вооруженные действия в отношении КНР. Эксперты сходятся во мнении, что в 2024 году кризис вокруг Тайваня не перейдет в военную фазу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Экономика КНР — составная часть мировой экономики, на вершине пищевой цепочки которой стоят США. А они не откажутся от такого мощного рычага давления на Китай, как Тайвань. Что касается силовой акции, то может случиться провокация и, как говорится, у кого-то не выдержат нервы. Однако эта операция в любом случае грозит высокими рисками и большими потерями для Китая. Американцы же держат ситуацию под контролем и, скорее всего, в случае конфликта придут на помощь быстрее, чем многие думают (имеется в виду наличие у США множества военных баз в АТР. — «Известия»), — отметил «Известиям» Кирилл Котков.

Скорее всего, будут продолжаться учения армии КНР, которые заметно участились после визита Нэнси Пелоси, считает Василий Кашин. Хотя следует учитывать, что военная группа, ориентированная на действия против Тайбэя, присутствует на китайском берегу Тайваньского пролива, а проводимые учения и патрулирование позволяют поддерживать ее в постоянной готовности.