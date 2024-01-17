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Блинкен заявил о глобальных последствиях из-за военного обострения вокруг Тайваня

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Фото: Global Look Press/Walid Berrazeg
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Военное обострение вокруг Тайваня приведет к глобальным последствиям. Об этом 17 января заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Наш фундаментальный интерес — поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе. Чтобы все разногласия между Пекином и Тайванем разрешались мирно и сохранялся статус-кво, чтобы ни одна из сторон не предпринимала разрушительные шаги, в особенности не применяла силу», — заявил он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, в случае обострения половина мировой торговли окажется заблокированной.

«Для этого есть одна практическая причина. 50% мировой торговли проходит через этот пролив каждый день. Если там возникнет хаос, это окажет влияние на всю планету», — сказал Блинкен.

Госсекретарь также отметил стратегическое значение Тайваня из-за его мощностей по производству полупроводников.

Тайвань разумного: что будет после выборов на острове
Кого поддерживают Пекин и Вашингтон и при каких условиях может начаться вооруженный конфликт

13 января на Тайване прошли выборы главы администрации острова. На них одержал победу Лай Циндэ от Демократической прогрессивной партии, выступающий за независимость от Китая и сближение с США.

Ранее, 11 января, бывший премьер-министр Японии Таро Асо во время выступления в Центре изучения президентства и конгресса в США заявил, что Тайвань может стать следующим «разбитым окном» и местом конфликта после сектора Газа и Украины, и призвал к политическому диалогу между Китаем и Тайванем.

Тогда же Белый дом подтвердил, что отправит «неофициальную делегацию» США на Тайвань после проведения выборов на острове. При этом посольство Китая в Вашингтоне заявило, что Китай «решительно выступает против того, чтобы США имели какие-либо официальные контакты с Тайваньским регионом».

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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