Блинкен заявил о глобальных последствиях из-за военного обострения вокруг Тайваня

Военное обострение вокруг Тайваня приведет к глобальным последствиям. Об этом 17 января заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Наш фундаментальный интерес — поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе. Чтобы все разногласия между Пекином и Тайванем разрешались мирно и сохранялся статус-кво, чтобы ни одна из сторон не предпринимала разрушительные шаги, в особенности не применяла силу», — заявил он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, в случае обострения половина мировой торговли окажется заблокированной.

«Для этого есть одна практическая причина. 50% мировой торговли проходит через этот пролив каждый день. Если там возникнет хаос, это окажет влияние на всю планету», — сказал Блинкен.

Госсекретарь также отметил стратегическое значение Тайваня из-за его мощностей по производству полупроводников.

13 января на Тайване прошли выборы главы администрации острова. На них одержал победу Лай Циндэ от Демократической прогрессивной партии, выступающий за независимость от Китая и сближение с США.

Ранее, 11 января, бывший премьер-министр Японии Таро Асо во время выступления в Центре изучения президентства и конгресса в США заявил, что Тайвань может стать следующим «разбитым окном» и местом конфликта после сектора Газа и Украины, и призвал к политическому диалогу между Китаем и Тайванем.

Тогда же Белый дом подтвердил, что отправит «неофициальную делегацию» США на Тайвань после проведения выборов на острове. При этом посольство Китая в Вашингтоне заявило, что Китай «решительно выступает против того, чтобы США имели какие-либо официальные контакты с Тайваньским регионом».

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.