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Экс-премьер Японии назвал Тайвань следующим местом конфликта после Газы и Украины

Политик Асо: Тайвань может стать следующим «разбитым окном» после Украины и Газы
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Фото: Global Look Press/Wiktor Dabkowski
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Бывший премьер-министр Японии Таро Асо во время выступления в Центре изучения президентства и конгресса в США заявил, что Тайвань может стать следующим «разбитым окном» и призвал к политическому диалогу между Китаем и Тайванем. Об этом в четверг, 11 января, сообщает издание Nikkei Asia.

Асо для описания ситуации вокруг Тайваня процитировал теорию «разбитого окна» из криминологии, согласно которой беззаконие порождает дальнейшее беззаконие.

«Доктор Джордж Л. Келлинг, американский криминолог, однажды предложил теорию «разбитого окна». Теория гласит, что если одно окно останется разбитым, то будут разбиты еще больше окон и в конечном итоге весь город будет опустошен. Теперь нам следует обратить внимание на Тайвань как на следующее окно, которое могут разбить», — сказал Асо.

Он добавил, что правительство Китая неоднократно заявляло, что Пекин никогда не откажется от права применять силу против Тайваня. Асо заявил, что для предотвращения такого сценария потребуются как сильное сдерживание, так и политический диалог.

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Ранее, 11 января, Белый дом подтвердил, что отправит «неофициальную делегацию» США на Тайвань после проведения выборов на острове. При этом посольство Китая в Вашингтоне заявило, что Китай «решительно выступает против того, чтобы США имели какие-либо официальные контакты с Тайваньским регионом».

До этого, 31 декабря, председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к нации заявил, что воссоединение Китая и Тайваня исторически неизбежно. Он также отметил, что «соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны объединиться и разделить великую славу национального возрождения».

20 декабря Си Цзиньпин в ходе своей встречи с президентом США Джо Байденом рассказал ему о планах воссоединения Тайваня с материковой частью страны. При этом отмечалось, что китайская сторона планирует получить контроль над островом мирным путем, а не силой.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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