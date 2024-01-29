В Санкт-Петербурге шесть машин загорелись в одном из дворов по улице Решетова

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 28 января, на улице Решетова шесть машин загорелись в одном из дворов. Кадры предполагаемого поджога появились в распоряжении «Известий».

Как можно увидеть на записи с камер видеонаблюдения, сразу после того, как пламя охватило один из автомобилей, место происшествия покинул неизвестный.

Очевидец инцидента рассказал, что пожар произошел в 21:30 мск. Он увидел, как его комнату осветило зарево со двора.

«Очень быстро разгорелись соседние автомобили, приехала пожарная служба, и тушили это около полутора часов. Во дворе у жильцов была паника, всё было в дыму», — поделился мужчина.

Ранее в этот день очевидцы сообщили о задымлении в районе Театра сатиры в Москве. Загорелись деревянные конструкции купола кровли здания. О пострадавших не сообщалось. Площадь пожара достигла 350 кв. м. Вскоре горение ликвидировали.

Ранее, в ноябре, сообщалось, что в Добринском районе Липецкой области организована проверка после обнаружения тела мужчины в сгоревшем легковом автомобиле. Как уточнили в СУ СК по региону, рано утром автомобиль с водителем и пассажиром застрял в снегу. Водитель отправился за помощью, а когда вернулся, обнаружил уже объятую пламенем машину.