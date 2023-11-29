СК начал проверку по факту гибели мужчины при пожаре в авто в Липецкой области
В Добринском районе Липецкой области организована проверка после обнаружения тела мужчины в сгоревшем легковом автомобиле. Об этом сообщает региональное СУ СК России.
Автомобиль Chevrolet Lanos сгорел 28 ноября на улице Центральная в деревне Малая Матренка. При тушении было обнаружено тело 48-летнего мужчины, пишет GOROD48.
По факту гибели человека СК начал доследственную проверку. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как сообщили LipetskMedia в СУ СК по региону, рано утром автомобиль с водителем и пассажиром застрял в снегу. Водитель отправился за помощью, а когда вернулся, обнаружил уже объятую пламенем машину.
По результатам проведенной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.