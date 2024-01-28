Площадь пожара в Театре сатиры в Москве достигла 350 кв. м

Площадь возгорания в столичном Театре сатиры достигла 350 кв. м. Об этом 28 января сообщил источник «Известий».

В свою очередь, актер Олег Кассин сообщил «Известиям», что утренний спектакль, который запланирован на 12 часов, будет, скорее всего, отменен.

Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств и причин пожара в здании на Триумфальной площади, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Тем временем в Telegram-канале МЧС проинформировали, что из здания театра эвакуированы 50 человек. Отмечается, что горит кровля купола, выполненная из деревянного обрешетника.

По данным Дептранса, из-за пожара ограничено движение автомобилей — съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу временно перекрыт.

О задымлении в районе Театра сатиры в центре Москвы сообщили очевидцы ранее в этот день. Отмечалось, что с крыши здания валит дым. Загорелись деревянные конструкции купола кровли. Пожару присвоили ранг сложности 1-БИС.

Как сообщали в МЧС, на месте работают 62 пожарных и 14 единиц техники. Предварительно, пострадавших нет.