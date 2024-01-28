Площадь пожара в Театре сатиры в Москве составила 200 кв. м
Площадь пожара в Театре сатиры в Москве составила 200 кв.м. Об этом 28 января заявил источник «Известий».
Загорелись деревянные конструкции купола кровли. Пожару присвоили ранг сложности 1-БИС.
Как сообщили в Telegram-канале МЧС РФ, на месте работают 62 пожарных и 14 единиц техники. Предварительно, пострадавших нет.
О задымлении в районе Театра сатиры в центре Москвы сообщили очевидцы ранее в этот день. Отмечалось, что с крыши здания валит дым.