Очевидцы сообщили о задымлении в районе Театра сатиры в Москве
Очевидцы в воскресенье, 28 января, сообщили о задымлении в районе Театра сатиры в центре Москвы.
С крыши здания валит дым. По данным ГУ МЧС, пострадавших нет.
Других подробностей не приводится.
Ранее, 13 января, пожар произошел в ресторане в центре Москвы. Возгорание произошло в ресторане на улице Большая Дмитровка, огонь охватил 20 кв. м кухни. Самостоятельно на улицу вышли 50 человек. В тушении были задействованы 71 специалист и 16 единиц техники.