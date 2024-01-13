Пожар произошел в ресторане в центре Москвы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России в пятницу, 12 января.

«Огнеборцы МЧС России потушили пожар в центре Москвы. Возгорание произошло в ресторане на улице Большая Дмитровка. Огонь охватил 20 кв. м кухни», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве отметили, что самостоятельно на улицу вышли 50 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

На месте работал 71 специалист и 16 единиц техники, сообщает телеканал «360».

Очевидцы рассказали о сильном задымлении на двух этажах, передает НСН.

Ранее в этот день четыре человека, в числе которых ребенок, погибли при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы, передает RT.

Возгорание произошло в квартире жилого дома, расположенного на улице Академика Комарова, сообщается на сайте kp.ru.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»), сообщает телеканал «Звезда».