Возгорание в Театре сатиры в Москве ликвидировали

Пожарные ликвидировали возгорание в Театре сатиры в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 28 января, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«Возгорание в Театре сатиры ликвидировано», — сказано в сообщении.

Ранее в этот день очевидцы сообщили о задымлении в районе Театра сатиры. Отмечалось, что с крыши здания валит дым. Загорелись деревянные конструкции купола кровли. Пожару присвоили ранг сложности «1-БИС».

На месте работали 62 пожарных и 14 единиц техники. О пострадавших не сообщалось. Площадь пожара достигла 350 кв. м.

Театр отменил спектакль «Дороги, которые нас выбирают», который должен был состояться в 12:00 мск. Зрителям пообещали вернуть деньги за билеты. Также там уточнили, что решение о возможной отмене дальнейших спектаклей будет приниматься на основе резолюции МЧС и службы пожарной безопасности.