Московский Театр cатиры отменил ближайший спектакль в связи с пожаром

Московский Театр cатиры отменил спектакль «Дороги, которые нас выбирают», который должен был состояться 28 января в 12:00 мск? в связи с пожаром, сообщили в пресс-службе учреждения.

«Зрителям отмененных спектаклей деньги будут возвращены в полном объеме в ближайшее время», — сообщили РБК в пресс-службе театра.

Там уточнили, что решение о возможной отмене дальнейших спектаклей будет приниматься на основе резолюции МЧС и службы пожарной безопасности.

Согласно афише, размещенной на сайте театра, на 28 января, на 19:00 на основной сцене запланирован показ «Невольницы», на «Чердаке Сатиры» — «Родненькие мои».

О задымлении в районе Театра сатиры в центре Москвы сообщили очевидцы ранее в этот день. Отмечалось, что с крыши здания валит дым. Загорелись деревянные конструкции купола кровли. Пожару присвоили ранг сложности «1-БИС».

Как сообщали в МЧС, на месте работают 62 пожарных и 14 единиц техники. Предварительно, пострадавших нет. По последним данным, площадь пожара достигла 350 кв. м.