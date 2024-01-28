Судьба Украины при нынешнем президенте страны Владимире Зеленском печальна. Об этом 28 января заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Представляется, что судьба Украины в том виде, в котором сейчас государство существует, режим, который правит Украиной, — [их ждет] судьба очень печальная», — сказал он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале.

Нарышкин также подчеркнул, что Россия, «в философском смысле этого слова», не остановится на полпути.

Ранее в этот день корреспондент Кристоф Ваннер в эфире телеканала Welt сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают удерживать инициативу в спецоперации на Украине. Ваннер также указал на преимущество, которым обладает Российская армия перед ВСУ.

Также в этот день венгерский политик, глава партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи заявил, что Закарпатье как автономия могло бы мирным путем воссоединиться с Венгрией, если Украина потеряет государственность. Он подчеркнул, что автономия должна существовать с широким кругом прав, однако нынешнее украинское правительство не соблюдает референдум, что является нелегитимным.

Накануне газета The Telegraph сообщила, что по темпам производства вооружения Россия опережает западные страны, это является причиной беспокойства украинских генералов. В материале отмечается, что показатели западных стран с трудом могут сравниться с успехами российского военно-промышленного комплекса.

В конце декабря 2023 года сербская газета «Политика» предрекла Украине раздел территории по итогам конфликта. Как отметили авторы статьи, Украина в итоге может потерять Одессу, Харьковскую область и часть территорий на западе страны. Кроме того, отмечалось, что никуда не делись амбиции Польши и Венгрии, желающих «вернуть свои исторические территории», утраченные в ходе двух мировых войн прошлого века, благодаря возникшему хаосу.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.