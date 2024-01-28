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Welt сообщил об удержании ВС РФ инициативы почти на всех участках фронта

Welt: ВС РФ имеют существенное преимущество почти на всех участках фронта
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Фото: ТАСС/Александр Полегенько
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Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают удерживать инициативу в спецоперации на Украине. Об этом сообщил корреспондент Кристоф Ваннер в эфире телеканала Welt, запись опубликована на YouTube-канале.

«Русские продолжают удерживать инициативу в своих руках в этом конфликте», — сказал он.

Ваннер указал на преимущество, которым обладает российская армия перед Вооруженными силами Украины (ВСУ). Немецкий журналист подчеркнул, что ВС РФ удалось добиться успехов на донецком направлении.

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Накануне газета The Telegraph сообщила, что по темпам производства вооружения Россия опережает западные страны, это является причиной беспокойства украинских генералов. В материале отмечается, что показатели западных стран с трудом могут сравниться с успехами российского военно-промышленного комплекса.

Ранее, 24 января, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Евросоюз (ЕС) признает военное преимущество России в спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что Киев никогда не вернет потерянные территории.

До этого, 9 января, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские силы сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. Он также добавил, что киевский режим пытается «гнать на убой своих солдат» и ищет любые возможности для восполнения украинской армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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