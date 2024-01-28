Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают удерживать инициативу в спецоперации на Украине. Об этом сообщил корреспондент Кристоф Ваннер в эфире телеканала Welt, запись опубликована на YouTube-канале.

«Русские продолжают удерживать инициативу в своих руках в этом конфликте», — сказал он.

Ваннер указал на преимущество, которым обладает российская армия перед Вооруженными силами Украины (ВСУ). Немецкий журналист подчеркнул, что ВС РФ удалось добиться успехов на донецком направлении.

Накануне газета The Telegraph сообщила, что по темпам производства вооружения Россия опережает западные страны, это является причиной беспокойства украинских генералов. В материале отмечается, что показатели западных стран с трудом могут сравниться с успехами российского военно-промышленного комплекса.

Ранее, 24 января, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Евросоюз (ЕС) признает военное преимущество России в спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что Киев никогда не вернет потерянные территории.

До этого, 9 января, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские силы сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. Он также добавил, что киевский режим пытается «гнать на убой своих солдат» и ищет любые возможности для восполнения украинской армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.