Юрист рассказал о последствиях для Тлиашиновой в случае вскрытия схем с налогами

Юрист Дмитрий Кваша рассказал 28 января в разговоре с «Известиями» о последствиях, которые грозят блогеру Инне Тлиашиновой. На ее семинаре напали на журналистку «Известий» Наталию Графчикову. И эти последствия будут, если выяснится, что блогер допускала нарушения в налоговой деятельности.

Согласно данным базы СПАРК, коуч руководила пятью фирмами. На данный момент за ней не числится ни одной. Четыре ее организации — «Бизнес решения», «Бизнес решения-юг», «НИЦ АМР им. И. Тлиашиновой» и УК «Содействие бизнесу» — ликвидированы. В действующей международной академии «Мастер разборов» Тлиашинова числится только ее бывшим совладельцем.

По словам Кваши, компании ликвидируются, когда понимают, что они ведут не совсем добросовестную деятельность. Если компания работает вбелую, платит полностью налоги, то смысла в ликвидации нет, объяснил он.

«Если она понимает, что хвостики какие-то остаются, то компании гораздо проще сейчас ликвидироваться, замазать все долги и потом открыть новый бизнес с чистого листа», — добавил юрист.

Как отметил правозащитник, компании, которые понимают, что их доход превысит 180 млн рублей, открывают несколько компаний на своих «подконтрольных» людей, дробят бизнес, чтобы сумма дохода не суммировалась и в дальнейшем можно было пользоваться упрощенной системой налогового обложения.

«Если вы на своих сайтах либо на мероприятиях, которые проходят офлайн, предоставляете реквизиты не свои, а компании, которая якобы ваша, но оформлена на другого человека, то налоговая, подняв эти договоры, платежи, она поймет, что вы таким образом дробили бизнес и уводили часть дохода на подконтрольные вами юрлица», — сказал он.

Кроме того, Кваша обратил внимание на то, что сейчас наблюдается тренд на привлечение таких предпринимателей еще и по статье о мошенничестве. По ней срок об уголовной ответственности составляет 10 лет.

«Схемы появляются изо дня в день, налоговая идет по пятам, эти схемы раскрывает», — заключил юрист.

Одна из клиенток Тлиашиновой рассказала «Известиям», что чудом сумела избежать серьезных последствий от действий блогера и ее команды. Она поделилась, что на нее был оформлен кредит за подписку на курс, который в действительности ей был даже не нужен. При этом клиентка отметила, что в тот момент находилась как в тумане и до сих пор не может понять, как ее убедили заключить кредитный договор.

Вечером 27 января на журналистку «Известий» Графчикову напали на мероприятии «Инна Ленд», которое организовала блогер Тлиашинова в подмосковном коттедже в Химках. Когда журналистка стала задавать вопросы, на съемочную группу было совершено нападение с применением грубой физической силы. Помощники блогера стали требовать, чтобы съемочная группа ушла, оскорбляли, отбирали технику.

В травмпункте у Графчиковой были зафиксированы множественные ссадины и ушибы верхних и нижних конечностей, подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Трудоспособность временно потеряна, отмечается в заключении врача.

Сотрудники главного следственного управления СК РФ по Московской области начали доследственную проверку по информации о нападении на журналистку. Проверка проводится в порядке ст. 144–145 УПК РФ.

После посещения следственного отдела Графчикова отметила, что вероятной причиной нападения стал страх организаторов мероприятия перед налоговой службой. По словам журналистки, организаторы семинара уже успели удалить все материалы с флеш-карты и камер видеонаблюдения на территории дома, а также отказались от дачи показаний.