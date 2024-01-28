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Венгерский политик заявил о претензиях на Закарпатье после поражения Украины

Политик Тороцкаи: Закарпатье после поражения ВСУ может отойти Венгрии
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Фото: commons.wikimedia.org
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Венгрия может заявить о территориальных претензиях на Закарпатье в случае поражения Украины в конфликте с Россией. Об этом 28 января пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале со ссылкой на слова венгерского ультраправого политика Ласло Тороцкаи.

«Если в результате конфликта государственность Украины прекратится, то «Наша Родина» как единственная партия в Венгрии будет претендовать на Закарпатье», — заявил политик на съезде фракции в Будапеште.

Тороцкаи также высказался за укрепление связей венгерской стороны с незападными странами и обвинил Евросоюз в попытке колонизировать Венгрию, добавила «Газета.Ru».

«Мы никогда не будем поставлять оружие на Украину»
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто — о переговорах с Сергеем Лавровым, санкциях против России и вступлении Швеции в НАТО

Ранее, 26 января, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что конфликты в секторе Газа и на Украине должны закончиться как можно скорее. По его словам, Украине необходимо установить режим прекращения огня, а затем начать мирные переговоры. Что касается конфликта между Израилем и ХАМАС, то сначала «нужно победить ХАМАС», добавил он.

Ранее, 18 января, президент Венгрии Каталин Новак заявил, что международное сообщество сможет добиться урегулирования украинского конфликта лишь при диалоге с Россией. До этого, 16 января, Сийярто подчеркнул, что для завершения конфликта на Украине нужно перестать поставлять Киеву оружие. Еще одно важнейшее условие для прекращения противостояния Москвы и Киева — открытые каналы коммуникации, отметил глава венгерского МИДа.

В конце декабря 2023 года сербская газета «Политика» предрекла Украине раздел территории по итогам конфликта. Как отметили авторы статьи, Украина в итоге может потерять Одессу, Харьковскую область и часть территорий на западе страны. Кроме того, отмечалось, что никуда не делись амбиции Польши и Венгрии, желающих «вернуть свои исторические территории», утраченные в ходе двух мировых войн прошлого века, благодаря возникшему хаосу.

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