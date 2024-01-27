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Сийярто рассказал о разных подходах Венгрии к конфликтам на Украине и в Газе

Сийярто: у Венгрии противоположные подходы к конфликтам на Украине и в Газе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Конфликты в секторе Газа и на Украине должны закончиться как можно скорее, однако для их завершения необходимо прибегнуть к разным подходам. Таким мнением 26 января в интервью The Jerusalem Post поделился глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Он напомнил, что Венгрия входит в число немногих стран Европы, которые не поставляли оружие киевскому режиму. Кроме того, Будапешт сохранил отношения с Москвой и продолжил призывать к прекращению огня.

«Долг номер один здесь — спасти жизни людей и спасти страну, Украину, от полного краха», — заявил Сийярто.

По его мнению, на Украине сначала необходимо установить режим прекращения огня, затем начать мирные переговоры, а после этого заключить мирное соглашение.

Однако в отношении конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС Венгрия придерживается другого подхода. По мнению Сийярто, чтобы установить мир в секторе Газа и избежать дальнейшей эскалации, сначала «нужно победить ХАМАС».

Глава МИД Венгрии также допустил, что оба конфликта могут выйти за пределы своих границ и повлечь втягивание других государств, что «очень легко может вызвать третью мировую войну».

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Ранее, 18 января, президент Венгрии Каталин Новак заявил, что международное сообщество сможет добиться урегулирования украинского конфликта лишь при диалоге с Россией. До этого, 16 января, Сийярто подчеркнул, что для завершения конфликта на Украине нужно перестать поставлять Киеву оружие. Еще одно важнейшее условие для прекращения противостояния Москвы и Киева — открытые каналы коммуникации, отметил глава венгерского МИДа.

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