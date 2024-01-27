Сийярто рассказал о разных подходах Венгрии к конфликтам на Украине и в Газе

Конфликты в секторе Газа и на Украине должны закончиться как можно скорее, однако для их завершения необходимо прибегнуть к разным подходам. Таким мнением 26 января в интервью The Jerusalem Post поделился глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Он напомнил, что Венгрия входит в число немногих стран Европы, которые не поставляли оружие киевскому режиму. Кроме того, Будапешт сохранил отношения с Москвой и продолжил призывать к прекращению огня.

«Долг номер один здесь — спасти жизни людей и спасти страну, Украину, от полного краха», — заявил Сийярто.

По его мнению, на Украине сначала необходимо установить режим прекращения огня, затем начать мирные переговоры, а после этого заключить мирное соглашение.

Однако в отношении конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС Венгрия придерживается другого подхода. По мнению Сийярто, чтобы установить мир в секторе Газа и избежать дальнейшей эскалации, сначала «нужно победить ХАМАС».

Глава МИД Венгрии также допустил, что оба конфликта могут выйти за пределы своих границ и повлечь втягивание других государств, что «очень легко может вызвать третью мировую войну».

Ранее, 18 января, президент Венгрии Каталин Новак заявил, что международное сообщество сможет добиться урегулирования украинского конфликта лишь при диалоге с Россией. До этого, 16 января, Сийярто подчеркнул, что для завершения конфликта на Украине нужно перестать поставлять Киеву оружие. Еще одно важнейшее условие для прекращения противостояния Москвы и Киева — открытые каналы коммуникации, отметил глава венгерского МИДа.