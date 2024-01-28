Создатели «Банды «ЗИГ ЗАГ» рассказали о съемке сериала

28 января на РЕН ТВ в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда состоится премьера сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ», основанного на реальных событиях. Создатели постарались максимально передать атмосферу жутких лет: голод, сильные морозы, смерть. О работе тех, кто остался за кадром, в воскресенье, 28 января, рассказал кинокритик Николай Никулин.

Блокадный Ленинград, снежные сугробы, замерзающие жители, аскетизм в одежде и внутреннем убранстве квартир. Именно так на экране воспроизведена атмосфера тех лет, когда в голодающем городе появилась банда, подделывающая продовольственные карточки и сотрудничающая с нацистами.

«Питер хорош тем, что у него застройка историческая хорошо сохранилась. Существуют стереотипы восприятия, от которых никуда не денешься. Есть куча фотографий, и все их знают, блокады Ленинграда. Это снег, это ужас, это заледеневшие улицы», — отметил художник-постановщик Олег Ухов.

Работа сотрудников уголовного розыска в этих условиях также была нелегкой. Хлеба не хватало всем, однако персонаж Игоря Петренко несмотря ни на что делает свое дело с честью и достоинством. Банда «ЗИГ ЗАГ», за которой охотятся главные герои, реально существовала, и это первый сериал, рассказывающий об их злодеяниях, заявил кинокритик.

«До этого момента не уделялось этим страницам внимания. Потому что это была известная страшная банда, которая подрывала город изнутри», — рассказал актер.

Жанна Ланина, работавшая на проекте художником, рассказала, как подбирали одежду 40-х годов. Один из самых ярких образов на экране — роковая Зинаида из стана бандитов в исполнении Екатерины Вилковой.

«Иногда образ идет от найденной тряпочки или какого-то платка. Для образа Зины мы реально пошли от платка, и потом к нему стали подбирать шубы, обувь, и так создался ее образ», — объяснила художник.

Гримеры, костюмеры и декораторы взялись за работу еще до начала съемок. По словам режиссера Виталия Воробьева, уже на пробах было заметно серьезное отношение съемочной группы и продюсеров.

«Не всегда так бывает, когда ты приходишь на пробы. Обычно какой-нибудь случайный оператор камеру поставил и снимает. А тут уже были художники по костюмам, которые тоже уже прочитали сценарий, уже был гример, художник по гриму», – вспоминает Воробьев.

Сериал сделан к годовщине снятия блокады Ленинграда в 1944 году. Автором идеи создания является генеральный директор телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин.

Это важное кино, которое несет свет и добро. Неслучайно главной песней сериала стала «Больше не будет горя и слез», которую исполняет рок-группа «Рекорд Оркестр». Для музыкантов, чьи деды воевали с фашистами, большая честь внести свой вклад в создание картины.

Премьера состоится уже сегодня, 28 января, на телеканале РЕН ТВ. До выхода сериала у зрителей телеканала есть возможность принять участие в конкурсе, приуроченном к премьере. Для того чтобы узнать подробности, нужно перейти по QR-коду, расположенному в левом углу видеосюжета.

Ранее, 19 января, корреспондент «Известий» Николай Иванов рассказал, как проходили съемки сериала, когда актеры намеренно мерзли даже в перерывах между дублями и работали в экстремальных условиях, чтобы как можно полнее войти в роли.

16 января корреспондент «Известий» Максим Облендер рассказал, что лента основана на исторических документах, а его создатели перед съемками изучили множество различных данных об именах, фамилиях и внешности членов банды.

В начале декабря сериал «Банда «ЗИГ ЗАГ» стал лидером топа зрительских симпатий, набрав 8,9 балла в рейтинге проекта в KION. Его премьера на платформе онлайн-кинотеатра состоялась 1 ноября. Высокие оценки сериал получил и на «Кинопоиске» — 7,5 балла из 10 возможных, а также на «Кинотеатр.ру» — 8,2/10.