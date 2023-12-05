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Сериал «Банда «ЗИГ ЗАГ» возглавил рейтинг зрительских симпатий

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Фото: Рен-ТВ
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Сериал «Банда «ЗИГ ЗАГ» стал лидером рейтинга зрительских симпатий, по состоянию на 5 декабря зрительский рейтинг проекта в онлайн-кинотеатре KION составляет 8,9 балла.

Высокие оценки зрителей детективный сериал «Банда «ЗИГ ЗАГ» также получил на «Кинопоиске» — 7,5 балла из 10 возможных, а также на «Кинотеатр.ру» — 8,2/10.

Онлайн-премьера 8-серийного проекта с Игорем Петренко, Александром Устюговым, Павлом Трубинером и Екатериной Вилковой в главных ролях состоялась 1 ноября в KION. Телезрители смогут увидеть сериал 28 января 2024 года на канале РЕН ТВ, его показ приурочат к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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Ранее, 14 ноября, стало известно, что «Банда «ЗИГ ЗАГ» вошел в топ-3 проектов по количеству зрителей, об этом свидетельствовали данные первых 10 дней показа сериала в онлайн-кинотеатре KION.

Действие картины разворачивается зимой 1941 года в блокадном Ленинграде. Запасы продовольствия уже иссякли, а поставки заблокированы. Осажденный город умирает от голода: в сутки служащим, иждивенцам и детям выдают по 125 г хлеба. В это трудное время в городе объявляется банда, промышляющая мошенничеством и грабежами. Преступники занимаются подделкой продовольственных карточек и совершают дерзкие налеты на машины с продовольствием. Название банды — «ЗИГ ЗАГ» — расшифровывается как «Защита Интересов Германии Знамя Адольфа Гитлера».

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