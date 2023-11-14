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Сериал «Банда «ЗИГ ЗАГ»» вошел в топ-3 проектов по количеству зрителей

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Фото: РЕН ТВ
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Сериал «Банда «ЗИГ ЗАГ»», снятый при участии телеканала РЕН ТВ, вошел в топ-3 проектов по количеству зрителей. Об этом говорят данные первых 10 дней показа сериала в онлайн-кинотеатре KION.

Сериал, основанный на реальных событиях, показывает секретные страницы истории блокадного Ленинграда. Картина соединяет элементы детектива и любовной истории. Она всё больше интригует зрителя до самой развязки. Также зрителей удивит звездный актерский состав.

Первые три серии уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре KION, а также в полночь станет доступна четвертая серия ленты.

Про бандитов и людей: как реальное дело времен блокады Ленинграда стало основой нового сериала
Снятый РЕН ТВ исторический детектив «Банда ЗИГ ЗАГ» рассказывает о борьбе с группой диверсантов в осажденном городе

В онлайн-кинотеатре премьера состоялась 2 ноября. Автором идеи создания сериала является генеральный директор телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин. Разработке сценария предшествовала серьезная работа, которую по заказу РЕН ТВ провели специалисты — историки, которым был предоставлен доступ к материалам по делу банды «ЗИГ ЗАГ» архива УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Действие картины разворачивается зимой 1941 года в блокадном Ленинграде. Запасы продовольствия уже иссякли, а поставки заблокированы. Осажденный город умирает от голода: в сутки служащим, иждивенцам и детям выдают по 125 граммов хлеба. В это трудное время в городе объявляется банда, промышляющая мошенничеством и грабежами. Преступники занимаются подделкой продовольственных карточек и совершают дерзкие налеты на машины с продовольствием. Название банды — ЗИГ ЗАГ — расшифровывается как «Защита Интересов Германии Знамя Адольфа Гитлера».

Телевизионная премьера сериала состоится на канале РЕН ТВ и будет приурочена к 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

Как рассказал режиссер картины Виталий Воробьев 1 ноября, сериал «Банда ЗИГ ЗАГ» сделан в жанре исторического боевика, поэтому кроме документальной основы здесь сделана ставка и на зрелищность.

Сценаристы Юрий Бессонов и Артемий Королев, ознакомившиеся с большим историческим материалом, постарались помочь зрителям окунуться в атмосферу тех времен, оказаться в криминальном подполье и стать свидетелями героического противостояния преступной группировке.

В сериале снялись Игорь Петренко в роли сотрудника УгРо Тихона Львова и Александр Устюгов в роли сотрудника контрразведки Феликса Свидерского. В состав актерской команды входят Екатерина Вилкова, Дмитрий Куличков, Мария Лисовая и Игорь Трубинер, сыгравший уголовника и диверсанта Федора Кириллова.

Автором идеи создания сериала стал генеральный директор телеканала РЕН ТВ, генеральный продюсер сериала Владимир Тюлин. Компания Star Media Vision начала съемки восьмисерийного остросюжетного исторического детектива «Банда «ЗИГ ЗАГ» в марте.

На прошлой неделе, 27 октября, в столице состоялась традиционная конференция «Медиабизнес», в ходе которой генеральный директор Национальной медиагруппы (НМГ) Светлана Баланова рассказала о готовящейся премьере «Банды «ЗИГ ЗАГ». Впечатлениями о съемках в сериале 31 октября также поделились сами актеры.

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