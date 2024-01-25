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РЕН ТВ объявил конкурс к премьере сериала «Банда ЗИГ ЗАГ»

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Фото: РЕН ТВ
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Телеканал РЕН ТВ за два дня до знаменательной даты — 80-летия полного освобождения блокады Ленинграда — объявляет о начале конкурса, приуроченного к премьере телесериала «Банда ЗИГ ЗАГ» о преступной группировке, орудовавшей в городе в блокаду. Многосерийный фильм снят на основе ранее засекреченных документов Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Сериал выйдет на канале 28 января, а с 25 января телезрители могут принять участие в конкурсе и побороться за ценные призы. Для того, чтобы узнать подробности, нужно перейти по QR-коду, расположенному в левом углу видеосюжета, подготовленного корреспондентом «Известий» Алексеем Лазуренко.

«В архивах «Большого дома» на Литейном, 4 хранят беспристрастную хронологию криминальной истории города на Неве. Сегодня здесь хранится и дело о самом дерзком преступлении первой блокадной зимы. Дело банды «ЗИГ ЗАГ», — отмечает корреспондент.

Лазуренко первым показывает уникальный документ того времени, с которого еще не до конца снят гриф секретности — два тома пожелтевших страниц о подлости и предательстве банды, в составе которой орудовали 12 преступников, оставивших мрачный след в истории северной столицы. Суровой зимой 1941-го года, когда фашисты замкнули кольцо смерти вокруг Ленинграда, несколько миллионов жителей блокадного города пытались выжить, имея по 125 г хлеба на человека, а привычные продукты, привозимые с «большой земли», казались деликатесами.

В это время лидер банды, художник Виталий Кошарный, печатал поддельные талоны, а его подельники получали на них продукты у примкнувших к «ЗИГ ЗАГу» директоров магазинов и продавцов. Потом группировку, которая состояла из лагерных беглецов, назовут самой страшной в истории Великой Отечественной войны и придумают для нее отдельный термин — «блокадные крысы».

«Первое название, которое было придумано для банды — это «Защитники интересов Германии». И сокращенно организация должна была называться «Зингер». Но, так как это было слишком похоже на швейные машинки, то Кошарный от этой идеи быстро отказался. Он предложил: нас пока тут только четверо, поэтому давайте мы себя назовем «Коллеги ЗИГ», — отметил историк-консультант Ярослав Листов.

Позже в название добавили: «знамя Адольфа Гитлера», и получился «ЗИГ ЗАГ». Во время суда, который закончился расстрелом преступников, сам Кошарный свидетельствовал: всего бандой было изготовлено поддельных талонов на 15-17 т продовольствия. Только хлеба — 3,3 тыс. кг.

По сюжету дело «ЗИГ ЗАГа» расследует сотрудник ленинградского угрозыска Тихон Львов — один из главных героев сериала, которого играет актер Игорь Петренко. Идейный вдохновитель сериала — генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин. Прикоснуться к исторической драме у зрителей РЕН ТВ есть возможность, наведя телефон на QR-код в сюжете. И под специальным постом на странице телеканала в соцсети «ВКонтакте» оставить свой комментарий с названием сериала — «Банда ЗИГ ЗАГ». Чем больше будет комментариев, тем больше шансов выиграть приз. Пять счастливцев — самых преданных зрителей фильма — получат сертификаты на ценную технику.

«Загадка, почему до сего момента не уделялось внимания этим страницам истории»
Актер Игорь Петренко — о трудностях прошлого и беге по льду на съемках сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ»

Ранее, 19 января, корреспондент «Известий» Николай Иванов рассказал, как проходили съемки сериала, когда актеры намеренно мерзли даже в перерывах между дублями и работали в экстремальных условиях, чтобы как можно полнее войти в роли.

16 января корреспондент «Известий» Максим Облендер рассказал, что лента основана на исторических документах, а его создатели перед съемками изучили множество различных данных об именах, фамилиях и внешности членов банды.

В начале декабря сериал «Банда «ЗИГ ЗАГ» стал лидером топа зрительских симпатий, набрав 8,9 балла в рейтинге проекта в KION. Его премьера на платформе онлайн-кинотеатра состоялась 1 ноября. Высокие оценки сериал получил и на «Кинопоиске» — 7,5 балла из 10 возможных, а также на «Кинотеатр.ру» — 8,2/10.

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