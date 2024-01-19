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РЕН ТВ 28 января покажет сериал «Банда «ЗИГ ЗАГ» о краже продуктов в блокаду

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Фото: Рен-ТВ
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РЕН ТВ 28 января впервые покажет исторически достоверный блокбастер «Банда «ЗИГ ЗАГ». Снимаясь в сериале, актеры намеренно мерзли даже в перерывах между дублями, чтобы как можно полнее войти в роли. О съемках сериала 19 января рассказал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

«Когда я утром просыпаюсь, мне первое время никак не сообразить, что у меня действительно умерла мама. Кажется, что она здесь, лежит в своей постели и сейчас проснется, и мы будем с ней говорить о том, как мы будем жить после войны... Мамы нет», — писала Лена Мухина 13 февраля 1942 года.

Действие исторического сериала «Зиг Заг» разворачивается в самое темное для Ленинграда время. Но пока в городе теплится надежда и жизнь — враг не пройдет, несмотря на чудовищные потери, которые выпали на долю каждому ленинградцу.

Следователь Львов потерял семью, но продолжает нести службу. В блокадном городе действовало 200 банд, однако одна отличалась особой жестокостью и цинизмом — «ЗИГ ЗАГ». Преступники подделывали карточки на хлеб и отоваривали их, лишая продовольствия умирающих ленинградцев. На помощь ленинградскому следователю Москва присылает контрразведчика Феликса Свидерского.

«Блокада для меня лично — это личная семейная трагедия, потому что мой дед руководил противовоздушной обороной Ленинграда и погиб, защищая Ленинград, в Гатчине. Для меня это близко, то есть,где-то в генетике это всё отзывается», — рассказал актер Александр Устюгов, исполнивший роль Свидерского.

Бандиты создали сеть, которая как спрут опутала торговлю в блокадном городе. Ведь продавцы были научены отличать подделки, отчитывались за каждый выданный кусок хлеба.

«Любая попытка [использования] фальшивых карточек не могла осуществляться только самим гражданином. Он должен был обязательно входить в контакт с преступными торговыми работниками», – рассказала главный методист Центрального государственного архива Санкт-Петербурга Надежда Черепнина.

В какой-то момент сыщики понимают: они ищут не просто бандитов. Руководит «ЗИГ ЗАГом» немецкий абвер. Банда начинает печатать листовки с целью подорвать доверие к советской власти, а потом и вовсе начинает координировать налеты люфтваффе.

Ленинград в сериале не статичен, он — один из главных героев. Слабеющий, но не сломленный. Воссоздать нерв города — задача не из легких. Погода той зимой была, как назло, снежной и с трескучими морозами.

«Снега было, к сожалению, мало, поэтому приходилось его со всего Санкт-Петербурга свозить в те места, где мы снимали, потому что все-таки зима 1942 года была очень такой жесткой», — рассказал актер Павел Трубинер.

Как рассказал режиссер сериала Виталий Воробьев, актеры, чтобы вжиться в роль, специально не позволяли себе отогреваться.

«Я говорю: «Надень перчатки, сейчас перерыв, я же вижу, руки замерзли». Ответ был: «Нет, я хочу чувствовать себя так, как чувствовал себя герой», — рассказал режиссер сериала Виталий Воробьев.

Актеры работали в экстремальных условиях. Одна из самых ярких сцен снята на колокольне Петропавловского собора. Мало того что здесь пронизывающий холод, так еще и от высоты захватывает дух. Внизу 42 м, а ведь героям приходилось здесь еще и бороться.

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16 января корреспондент «Известий» Максим Облендер рассказал, что лента основана на исторических документах, а его создатели перед съемками изучили множество различных данных об именах, фамилиях и внешности членов банды.

В начале декабря сериал «Банда «ЗИГ ЗАГ» стал лидером топа зрительских симпатий, набрав 8,9 балла в рейтинге проекта в KION. Его премьера на платформе онлайн-кинотеатра состоялась 1 ноября. Высокие оценки сериал получил и на «Кинопоиске» — 7,5 балла из 10 возможных, а также на «Кинотеатр.ру» — 8,2/10.

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