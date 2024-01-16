Сценарист «Банды «ЗИГ ЗАГ» рассказал о создании сериала

В Санкт-Петербурге вышли на финишный этап приготовления к памятной дате — 80-летию снятия блокады Ленинграда, длившейся почти 900 дней. При этом у врага нашлись пособники в самом городе. О борьбе с ними рассказывает сериал «Банда «ЗИГ ЗАГ», снятый при участии РЕН ТВ. Корреспондент «Известий» Максим Облендер 16 января рассказал о съемках картины.

Блокбастер, основанный на исторических документах, вот уже долгое время ходит в лидерах по популярности на онлайн-платформах, а к годовщине снятия блокады его покажет РЕН ТВ. Когда в Ленинграде, зажатом в ледяное блокадное кольцо, голод ежедневно косил людей тысячами, банда «Зиг Заг» ускоряла этот маховик. Создатели сериала изучили множество документов, прежде чем приступить к съемкам: имена, фамилии, внешность членов банды.

«В иконографии следователей нет. Там есть только об этой банде: кто они были, как они делали. Остальное пришлось придумывать — этих двух следователей, этих двух антиподов», — рассказал сценарист сериала Юрий Бессонов.

Кто задержал членов банды на конспиративной квартире с тоннами продуктов? Это могли быть такие же милиционеры, как Львов и Свидерский — сотрудники ленинградского уголовного розыска и московской контрразведки.

Перед началом войны Ленинград разделен на 15 административных районов, где работали 36 отделений милиции. Едва прогремела первая воздушная тревога 23 июня 1941 года, руководство уголовного розыска сформировало две опергруппы. Первой доверилит убийства, особо тяжкие преступления, второй — кражи государственного и личного имущества.

Банда «ЗИГ ЗАГ» промышляла и тем, и другим. Задержать ее членов было крайне сложно. Из докладной записки начальнику управления продторгами Ленинграда Попкову следует, что только за две недели января 1942 года было совершено около десятка налетов на магазины, продуктовые склады и хлебозаводы.

«Преступники стали маскироваться под военнослужащих. И все они были вооружены. Да, и в мирное время задерживали преступников, но там cчет шел на единицы», — рассказала методист экспозиции культурного центра ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Любовь Сафронова.

Актерская игра в сериале на высшем уровне. Исполнитель роли контрразведчика Александр Устюгов рассказывает, почему сразу согласился на съемки и почему эта история близка ему лично.

«Мой дед руководил противовоздушной обороной Ленинграда и погиб. Мои бабушки погибли, не все, двое выжили. И это трагическая судьба в истории моей семьи», — заметил исполнитель роли Феликса Свидерского Александр Устюгов.

Так ежедневно гибли сотрудники НКВД, милиции, участковые, ГАИ, девчонки-регулировщики. Правнучки героя, участкового Павла Винокурцева рассказывают его историю. В ноябре 1941 года во время бомбежки он спас трехлетнюю девочку ценой своей жизни.

«Он закрыл своим телом девочку. Вот на памятнике он держит девочку, это было вот здесь, на Перекопской», — отметила Дарьяна Семенова.

Памятники, музеи хранят память, но хранят ее и документы. Экспертиза поддельных хлебных карточек, дактилоскопия расчлененных тел, в том числе тех, которые бандиты продавали под видом говядины. В сериале тщательно проработали все детали. Испекли сотни хлебных буханок по, казалось бы, несъедобному блокадному рецепту — из жмыха и бумаги. Оружие, форма, автомобили — тесно сотрудничали с музеями и реставраторами, чтобы Ленинград 1941 года был колюче холодным, с впавшими глазами, а «Черный воронок» — шустрым и нагоняющим страх на бандитов.

«Машина работала, понятно, при задержании. Еще их называли догонялками, так как был мощный двигатель. Приезжали машины, дежурили, вылавливали», — рассказал реставратор Михаил Писарев.

«Банда «ЗИГ ЗАГ» — это мультижанровый сериал, объединяющий и боевик, и детектив, и раскрытие судеб и отношений, однако посреди постоянно нависающей над героями смерти нашлось место и любви.

В начале декабря сериал «Банда «ЗИГ ЗАГ» стал лидером топа зрительских симпатий, набрав 8,9 балла в рейтинге проекта в KION. Его премьера на платформе этого онлайн-кинотеатра состоялась 1 ноября. Высокие оценки сериал получил и на «Кинопоиске» — 7,5 балла из 10 возможных, а также на «Кинотеатр.ру» — 8,2/10.

Премьера на РЕН ТВ состоится 28 января к 80-летию полного освобождения Ленинграда от осады фашистов.