Подъезд обрушился в аварийной многоэтажке в Ростове-на-Дону

В аварийном доме на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, откуда накануне эвакуировали жильцов, обрушился подъезд. Об этом в воскресенье, 28 января, завил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

При обрушении никто не пострадал.

«Здание оцеплено. С утра в ПВР представители администрации города продолжили работу по расселению граждан в маневренный фонд», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Об обрушении стены жилого дома стало известно вечером 27 января. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, из дома были эвакуированы все жильцы. В Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ по Ростову-на-Дону сообщили о начале процессуальной проверки по данному факту. Отмечалось также, что здание 1963 года постройки было признано аварийным в 2020 году.

Также 27 января заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков сообщил, что в районе пятиэтажки вводится режим чрезвычайной ситуации. Всего в доме 156 жилых помещений, официально зарегистрированы 247 человек, на момент обрушения там находились 95 граждан, их эвакуировали, уточнил Бодряков.

28 января жительница одной из квартир в обрушившемся доме рассказала журналисту Борису Карягину, что перед происшествием она услышала грохот, после чего с потолка сначала начала сыпаться штукатурка, а затем кирпичи.