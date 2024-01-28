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Жильцы частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону рассказали о случившемся

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жители частично обрушившегося дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону рассказали, что дом давно признали аварийным, но расселения не происходило. С местными жителями беседовал журналист Борис Карягин в воскресенье, 28 января.

«Сидели ужинали. <> Услышали грохот. Штукатурка с потолка начала сыпаться. Соседка бежит: «Нина, давайте на улицу». Спрашиваю, что случилось. Отвечает: «Дом рухнет». А мы уже не могли даже в коридор выйти, кирпичи начали падать с потолка», — рассказала о происшествии жительница одной из квартир в обрушившемся доме, Нина.

Карягин проинформировал, что в настоящее время сформирован пункт временного размещения, куда прибыли жильцы поврежденного строения. Также формируются списки эвакуированных жителей.

««В 2020-м году признали аварийность. И через год мы поехали в администрацию — узнать, как и чего. И нам сказали: «До 2025 года спокойно сидите и живите, а там будут решать». Так нам лично было сказано. А там уже штукатурка и кирпичи сыпались», — сообщила жительница по имени Марина.

Еще одна обладательница квартиры из разрушенного строения, Екатерина, рассказала, что она сама во время происшествия находилась на работе. Дома был ее муж, он успел вовремя покинуть здание. Теперь женщина обеспокоена грядущей неизвестностью: на данный момент непонятно даже, как забрать вещи из-под обломков.

«Пока расселяют здесь и будут предоставлять маневренное жилье. Квартиры на Суворовском, в каждой комнате будет жить по семье. Сейчас, конечно, уже поспокойнее. В начале было всё непонятно, а сейчас уже какое-то есть понимание. Завтра еще будем общаться с администрацией. Ничего не ясно», — поделилась она.

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Об обрушении стены жилого дома стало известно ранее, вечером 27 января. На кадрах, опубликованных жителями в соцсетях, видно, что часть стены с одной стороны дома обвалилась.

Тогда же заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков заявил, что в районе пятиэтажки введут режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Бодряков добавил, что всего в доме 156 жилых помещений, официально зарегистрированы 247 человек. На момент обрушения там находились 95 граждан, которых эвакуировали.

Карягин с места событий рассказал, что часть жителей дома уехала к родным и близким. Кроме того, не исключено повторное обрушение, потому что своеобразный треск раздавался протяжении всего времени пребывания там журналиста.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, из дома были эвакуированы все жильцы. В Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ по Ростову-на-Дону сообщили о начале процессуальной проверки по данному факту. Отмечается, что дом 1963 года постройки, в 2020 году признан аварийным.

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