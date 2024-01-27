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Корреспондент «Известий» рассказал о ситуации у частично обрушившегося дома в Ростове

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Фото: t.me/mchs_rostov
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Пятиэтажный дом в Ростове-на-Дону, расположенный по улице Нариманова, у которого обвалилась часть стены, возможно, продолжит разрушаться. Об этом 27 января сообщает корреспондент «Известий» Борис Карягин с места происшествия.

«Осмотр рушащейся стены продолжают специалисты. Местные жители отошли на безопасное расстояние и наблюдают за происходящим. Не исключено, что еще часть стены рухнет, потому что своеобразный треск мы слышим на протяжении всего времени», ― сказал журналист.

Рушащийся дом оцеплен со всех сторон: пятиэтажка полностью обесточена, к нему никого не подпускают. Часть жителей дома уехала к родным и близким, также эвакуированным предоставили автобус.

«Приехал с работы в начале шестого, пошел в магазин. Прихожу ― слышу грохот. Здесь полиция, МЧС, скорая», ― заявил один из жителей дома.

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До этого заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков заявил, что в районе пятиэтажки введут режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Бодряков добавил, что всего в доме 156 жилых помещений, официально зарегистрированы 247 человек. На момент обрушения там находились 95 граждан, которых эвакуировали.

Об обрушении стены жилого дома стало известно ранее вечером 27 января. На кадрах, опубликованных жителями в соцсетях, видно, что часть стены с одной стороны дома обвалилась.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, из дома были эвакуированы все жильцы. В Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ по Ростову-на-Дону сообщили о начале процессуальной проверки по данному факту. Отмечается, что дом 1963 года постройки, в 2020 году признан аварийным.

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