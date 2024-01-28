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Глава УЕФА заявил об отсутствии проблем в проведении матча между Россией и Сербией

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Фото: TASS/EPA/MIGUEL A. LOPES
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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин не видит проблем в проведении товарищеского матча между сборными России и Сербии. Об этом он заявил в интервью британскому изданию The Guardian, опубликованному в субботу, 27 января.

«[Запрет на проведение матча] не в нашей юрисдикции. Команда Сербии также может сыграть против вас, меня и остальных в этом зале. По закону мы ничего сделать не можем. Почему это такая проблема? Почему проблема в том, что молодые люди ходят играть в футбол?» — сказал Чеферин.

Он добавил, что людей в Сербии мало волнуют вещи, на которые часто указывают английские политики и ведущие СМИ.

Товарищеский матч между сборными РФ и Сербии запланирован на март. Для сборной России это может быть первый матч с европейской командой за два года.

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Ранее, 2 декабря, пресс-служба УЕФА сообщила, что сборная России по футболу не включена в жеребьевку Лиги наций сезона-2024/25 и пропустит турнир. Таким образом, национальная команда не выступит в официальных соревнованиях как минимум до марта 2025 года.

В своем последнем товарищеском матче сборная России разгромила Кубу со счетом 8:0. Игра состоялась 20 ноября в Волгограде.

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