УЕФА не включил Россию в жеребьевку Лиги наций сезона-2024/25

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не включил сборную России по футболу в жеребьевку Лиги наций сезона-2024/25. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба организации.

Исполком УЕФА на заседании в Гамбурге подтвердил участие 54 команд в турнире за исключением России. Жеребьевка состоится 8 февраля 2024 года в Париже. Она определит состав групп в четырех лигах.

Лига наций станет частью отборочного процесса на чемпионат мира по футболу 2026 года. Четыре лучшие команды, не прошедшие основную стадию квалификацию, пройдут во вторую часть отбора.

10 октября УЕФА объявил об отмене решения по допуску к соревнованиям под его эгидой сборных России, в которых играют футболисты до 17 лет.

До этого, 26 сентября, исполнительный комитет УЕФА допустил до международных соревнований российские юношеские сборные, состоящие из игроков не старше 17 лет. Мужские и женские команды должны были проводить матчи без гимна, флага, национальной символики и не на территории России.

Ранее, 30 декабря прошлого года, глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что РФС вместе с УЕФА намерены создать рабочую группу, которая займется созданием дорожной карты по возвращению российских команд на международные турниры.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите Донбасса.