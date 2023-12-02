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УЕФА не включил Россию в жеребьевку Лиги наций сезона-2024/25

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Фото: Global Look Press/Jan Woitas
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не включил сборную России по футболу в жеребьевку Лиги наций сезона-2024/25. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба организации.

Исполком УЕФА на заседании в Гамбурге подтвердил участие 54 команд в турнире за исключением России. Жеребьевка состоится 8 февраля 2024 года в Париже. Она определит состав групп в четырех лигах.

Лига наций станет частью отборочного процесса на чемпионат мира по футболу 2026 года. Четыре лучшие команды, не прошедшие основную стадию квалификацию, пройдут во вторую часть отбора.

Стали назад: УЕФА отменил допуск юношей из России к соревнованиям
Почему Европейский футбольный союз не смог отстоять свою изначальную позицию

10 октября УЕФА объявил об отмене решения по допуску к соревнованиям под его эгидой сборных России, в которых играют футболисты до 17 лет.

До этого, 26 сентября, исполнительный комитет УЕФА допустил до международных соревнований российские юношеские сборные, состоящие из игроков не старше 17 лет. Мужские и женские команды должны были проводить матчи без гимна, флага, национальной символики и не на территории России.

Ранее, 30 декабря прошлого года, глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что РФС вместе с УЕФА намерены создать рабочую группу, которая займется созданием дорожной карты по возвращению российских команд на международные турниры.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите Донбасса.

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