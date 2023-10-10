 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Маткапитал на первого ребенка в 2024 году вырастет до 631 тыс. рублей
Экономика
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 12% после новостей о Balticconnector
Мир
Путин и лидер Мали обсудили ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе
Мир
Глава МИД Италии Таяни заявил о планах страны вывезти из Израиля 500 человек
Происшествия
У здания в центре Москвы загорелись строительные леса
Спорт
УЕФА объявил об отмене допуска на турниры сборных РФ среди игроков до 17 лет
Экономика
Собянин заявил об успешной адаптации экономики Москвы к санкциям
Общество
Ночные вылеты из аэропортов России в Израиль ограничены до 16 октября
Мир
ЕС и страны Персидского залива осудили атаку на население Израиля и Газы
Общество
Восстановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту
Мир
Армия Израиля задержала более 40 человек в ходе рейдов в 21 населенном пункте
Мир
Египет закрыл КПП «Рафах» на границе с сектором Газа
Наука и техника
Российские космонавты выйдут в открытый космос 25 октября
Пресс-релизы
Форум ООН по управлению интернетом стартовал в Японии
/

Стали назад: УЕФА отменил допуск юношей из России к соревнованиям

Почему Европейский футбольный союз не смог отстоять свою изначальную позицию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил принятое лишь две недели назад решение допустить к международным турнирам сборные России до 17 лет. В УЕФА заявили, что «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть». Это выглядит как уступка давлению со стороны некоторых федераций футболаУкраина, Англия, Польша, страны Прибалтики и Скандинавии заявили, что будут бойкотировать игры с россиянами. Отменой своего же решения УЕФА себя дискредитировал, а России стоит вновь задуматься о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола, полагают эксперты.

Дешевый балаган

Буквально две недели назад — 26 сентября — УЕФА официально сообщил о допуске к своим соревнованиям сборных России до 17 лет. Речь шла о национальных командах юношей и девушек.

«Слово «бойкотируем» мы не используем»
Олимпийская чемпионка Светлана Журова — о списке требований МОК к россиянам для участия в международных стартах и возможной реакции властей РФ

— Когда мы запрещаем детям участвовать в наших турнирах, то не только не поддерживаем право на полноценное развитие, но и напрямую дискриминируем их. Поэтому мы намерены дать им возможность играть и соревноваться со своими сверстниками со всей Европы, таким образом вкладываемся в более яркое и способное будущее поколение, — заявил тогда президент УЕФА Александер Чеферин.

4 октября официально разрешила участие российских сборных U17 в своих соревнованиях и ФИФА. Наши парни и девушки получили право выступать на чемпионатах мира среди футболистов, не достигших 17 лет, при условии их квалификации через Евро в своей возрастной категории. Речь, как и в случае с решением УЕФА, шла о том, что команды будут называться «Российский футбольный союз», а не «Россия», выступать без флага и гимна, а домашние матчи предполагалось проводить на нейтральной территории.

Фото: Getty Images/Matthew Lewis - FIFA

Солидные организации, серьезные решения, громкие официальные слова руководителя. Всё четко? Нет. 10 октября УЕФА сдал назад, отменив свое решение. Что же случилось за две недели?

Англия, Украина, Польша, Латвия, Литва, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия, Румыния отказались выходить на поле против представителей РФ. Вероятно, что были еще недовольные, но свою позицию в СМИ не высказывали.

Многие журналисты, эксперты и болельщики высказывали мнение, что УЕФА должен был показать силу, дисквалифицировав бойкотирующих. Это, конечно, утопия. Там все-таки не самоубийцы, убрать в нынешней политической ситуации 10–20 сборных — такого не могло быть в принципе. Но просчитать ситуацию на два шага вперед в УЕФА просто обязаны. Не давая России ложных надежд и не обнажая свою слабость.

«Наша страна создала мощную систему национального спорта»
Министр спорта РФ Олег Матыцин — о настоящем и будущем российского спорта

У Европейского футбольного союза было полтора года на изучение ситуации, ее анализ перед тем, как принять решение. Руководители не догадывались, какой может оказаться реакция? Они не в состоянии провести консультации перед тем, как ставить вопрос на голосование?

— Считаю, что это чистая несправедливость, — подчеркнул «Известиям» президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг. — Позор решению УЕФА. Спорт должен быть вне политики. Тем более юношеский спорт.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Petter Arvidson

— Этим решения УЕФА себя дискредитирует, — отметил в беседе с «Известиями» почетный президент РФС, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков. — К ним не останется никакого уважения как к серьезной организации. Сегодня снимаем запрет, через две недели снова накладываем. Честно, не ожидал такого.

Поддержка Венгрии и Румменигге

Кому-то пришлось дорого заплатить за адекватную позицию. Например, пришлось уйти со своего поста председателю шведской национальной спортивной конфедерации Карлу-Эрику Нильссону, который, будучи еще и вице-президентом УЕФА, голосовал за допуск россиян.

Сборный вопрос: как новые регионы интегрируют в общероссийский спорт
Победители международных соревнований получат выплаты от государства, а значок ГТО поможет при поступлении в вузы

— Это решение вызвано шквалом негатива в мой адрес и поступлением личных угроз. Я ощущаю сильную поддержку со стороны шведского спорта, но для того, чтобы нормально управлять спортивным движением, абсолютно точно необходимо иметь и желание, и поддержку общественности. Но ненависть вытеснила поддержку. Лично для меня это, конечно, грустная ситуация, хотелось бы успеть добиться большего на посту председателя, — приводит слова Нильссона шведское издание Aftonbladet.

Справедливости ради, отметим, что никакая критика не заставила изменить свою позицию, например, легенду немецкого футбола и члена исполкома УЕФА Карла-Хайнца Румменигге. Он не побоялся публично объяснить свою поддержку наших сборных.

— Дети — жертвы конфликта, они ни в чем не виноваты и нуждаются в помощи. Они не несут никакой ответственности за сложившуюся ситуацию и не должны подвергаться дополнительному наказанию. Именно поэтому я проголосовал за то, чтобы разрешить им снова играть, – сказал Румменигге.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Венгерская футбольная федерация 5 октября заверила, что готова выполнять решение УЕФА по допуску, и даже хозяйка финальной части юношеского Евро Эстония не сжигала мостов.

Но очевидно, что громкий хор сторонников культуры отмены куда мощнее, чем робкие призывы к здравомыслию. Увы, это читалось.

Президент УЕФА Александер Чеферин хотел перестать заниматься дискриминацией детей, но продолжит это делать. А у России теперь лишний повод задуматься: стоит ли ждать милости от Европы или лучше подумать о том, как зайти в Азию с каким-то большим проектом, о чем недавно рассуждал президент РПЛ Александр Алаев.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир