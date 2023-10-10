Стали назад: УЕФА отменил допуск юношей из России к соревнованиям

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил принятое лишь две недели назад решение допустить к международным турнирам сборные России до 17 лет. В УЕФА заявили, что «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть». Это выглядит как уступка давлению со стороны некоторых федераций футбола — Украина, Англия, Польша, страны Прибалтики и Скандинавии заявили, что будут бойкотировать игры с россиянами. Отменой своего же решения УЕФА себя дискредитировал, а России стоит вновь задуматься о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола, полагают эксперты .

Дешевый балаган

Буквально две недели назад — 26 сентября — УЕФА официально сообщил о допуске к своим соревнованиям сборных России до 17 лет. Речь шла о национальных командах юношей и девушек.

— Когда мы запрещаем детям участвовать в наших турнирах, то не только не поддерживаем право на полноценное развитие, но и напрямую дискриминируем их . Поэтому мы намерены дать им возможность играть и соревноваться со своими сверстниками со всей Европы, таким образом вкладываемся в более яркое и способное будущее поколение, — заявил тогда президент УЕФА Александер Чеферин.

4 октября официально разрешила участие российских сборных U17 в своих соревнованиях и ФИФА. Наши парни и девушки получили право выступать на чемпионатах мира среди футболистов, не достигших 17 лет, при условии их квалификации через Евро в своей возрастной категории. Речь, как и в случае с решением УЕФА, шла о том, что команды будут называться «Российский футбольный союз», а не «Россия», выступать без флага и гимна, а домашние матчи предполагалось проводить на нейтральной территории.

Фото: Getty Images/Matthew Lewis - FIFA

Солидные организации, серьезные решения, громкие официальные слова руководителя. Всё четко? Нет. 10 октября УЕФА сдал назад, отменив свое решение. Что же случилось за две недели?

Англия, Украина, Польша, Латвия, Литва, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия, Румыния отказались выходить на поле против представителей РФ. Вероятно, что были еще недовольные, но свою позицию в СМИ не высказывали.

Многие журналисты, эксперты и болельщики высказывали мнение, что УЕФА должен был показать силу, дисквалифицировав бойкотирующих. Это, конечно, утопия. Там все-таки не самоубийцы, убрать в нынешней политической ситуации 10–20 сборных — такого не могло быть в принципе. Но просчитать ситуацию на два шага вперед в УЕФА просто обязаны. Не давая России ложных надежд и не обнажая свою слабость.

У Европейского футбольного союза было полтора года на изучение ситуации, ее анализ перед тем, как принять решение. Руководители не догадывались, какой может оказаться реакция? Они не в состоянии провести консультации перед тем, как ставить вопрос на голосование?

— Считаю, что это чистая несправедливость, — подчеркнул «Известиям» президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг. — Позор решению УЕФА. Спорт должен быть вне политики. Тем более юношеский спорт.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Petter Arvidson

— Этим решения УЕФА себя дискредитирует, — отметил в беседе с «Известиями» почетный президент РФС, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков. — К ним не останется никакого уважения как к серьезной организации. Сегодня снимаем запрет, через две недели снова накладываем. Честно, не ожидал такого.

Поддержка Венгрии и Румменигге

Кому-то пришлось дорого заплатить за адекватную позицию. Например, пришлось уйти со своего поста председателю шведской национальной спортивной конфедерации Карлу-Эрику Нильссону, который, будучи еще и вице-президентом УЕФА, голосовал за допуск россиян.

— Это решение вызвано шквалом негатива в мой адрес и поступлением личных угроз. Я ощущаю сильную поддержку со стороны шведского спорта, но для того, чтобы нормально управлять спортивным движением, абсолютно точно необходимо иметь и желание, и поддержку общественности. Но ненависть вытеснила поддержку. Лично для меня это, конечно, грустная ситуация, хотелось бы успеть добиться большего на посту председателя, — приводит слова Нильссона шведское издание Aftonbladet.

Справедливости ради, отметим, что никакая критика не заставила изменить свою позицию, например, легенду немецкого футбола и члена исполкома УЕФА Карла-Хайнца Румменигге . Он не побоялся публично объяснить свою поддержку наших сборных.

— Дети — жертвы конфликта, они ни в чем не виноваты и нуждаются в помощи. Они не несут никакой ответственности за сложившуюся ситуацию и не должны подвергаться дополнительному наказанию. Именно поэтому я проголосовал за то, чтобы разрешить им снова играть, – сказал Румменигге.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Венгерская футбольная федерация 5 октября заверила, что готова выполнять решение УЕФА по допуску, и даже хозяйка финальной части юношеского Евро Эстония не сжигала мостов.

Но очевидно, что громкий хор сторонников культуры отмены куда мощнее, чем робкие призывы к здравомыслию. Увы, это читалось.