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Сборный вопрос: как новые регионы интегрируют в общероссийский спорт

Победители международных соревнований получат выплаты от государства, а значок ГТО поможет при поступлении в вузы
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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В новых российских регионах создадут спортивные федерации, признают спортивные звания и уточнят порядок формирования и финансирования команд. Такую инициативу Минспорта уже одобрило правительство страны. Подготовленный ведомством закон призван ускорить интеграцию республик Донбасса и Херсонской и Запорожской областей в российский спорт. При этом региональные объединения не будут обязаны вступать в общероссийскую федерацию своего вида спорта — это позволит избежать санкций в отношении спортсменов, считают авторы инициативы. Сейчас спортивные мероприятия в новых регионах также проводятся, но ситуацию серьезно осложняют постоянные обстрелы. Многие спортсмены, чтобы не терять форму, проводят тренировки в других субъектах России, говорят эксперты.

Общими усилиями

Новые субъекты России — ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области — получат возможность создавать и аккредитовывать свои спортивные федерации. Это поможет интегрировать регионы в российскую систему культуры и спорта, говорится в законопроекте Минспорта, который одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Правительство рассмотрело инициативу 7 апреля на заседании кабмина, сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства.

В законопроекте говорится, что спортивные звания, полученные спортсменами до принятия регионов в состав РФ, будут признаваться в России. Победители и призеры различных международных соревнований, таких как Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, смогут рассчитывать на социальные выплаты от государства.

баскетболист
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Кроме того, жителям новых субъектов, которые сдадут нормы ГТО и получат соответствующий знак отличия, будут засчитываться дополнительные баллы при поступлении в российские вузы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

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— С принятием законопроекта региональные спортивные федерации смогут получить полномасштабный правовой статус и участвовать в проводимых под эгидой общероссийской федерации спортивных мероприятиях, — отметил председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.

Региональные объединения не будут обязаны вступать в общероссийскую федерацию спорта. Это поможет избежать санкций для спортсменов, отдельных видов спорта и общероссийской федерации, которые могут последовать из-за «особого статуса» новых регионов, считают авторы инициативы.

бокс
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

На реализацию проекта дается переходный период до 1 января 2026 года. Сам документ вступит в силу со дня его официального опубликования, сказано в пояснительной записке к документу. «Известия» направили запрос в Минспорт с просьбой указать, когда инициатива может поступить на рассмотрение в Госдуму.

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Тренировки не прекращались

Спортивные соревнования проводятся в новых регионах и сейчас. Однако ситуацию сильно усложняют продолжающиеся обстрелы, рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

— Из-за них спортсмены выезжают на соревнования в другие субъекты РФ, многие и тренировки там проводят, чтобы иметь возможность не терять форму. Особенно это касается самых перспективных спортсменов. Более быстрой интеграции новых регионов в российскую жизнь препятствуют как сложности с логистикой, так и состояние спортивных объектов (например, более 70 спортивных сооружений ДНР сейчас находятся в разрушенном состоянии и в Минспорте и Минстрое прорабатывается вопрос об их восстановлении. — «Известия»). Но, конечно, полностью процесс не остановился, — рассказал собеседник редакции.

футболисты
Фото: ТАСС/Донат Сорокин

20 января заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что с момента присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на их территориях было организовано более 250 спортивных мероприятий и соревнований с участием 12 тыс. спортсменов, включая детей и подростков, а также их тренеров.

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В начале марта тогдашний и.о. министра молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков рассказывал «Спорт-Экспрессу», что на территории республики развивается более 70 видов спорта, но почти все спортсмены сейчас тренируются за пределами региона. Из-за обстрелов это невозможно делать в Донецке, Горловке, Макеевке и большинстве других крупных городов региона.

Около 400 ведущих спортсменов ДНР готовятся к соревнованиям и участвуют в них на территории России. Их взяли на обеспечение более 15 регионов РФ. По инициативе федерального Минспорта весной и летом будут организованы специальные соревнования на территории Крыма.

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