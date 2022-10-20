«Ментально я до сих пор американец, но из России не уеду»
Американский сноубордист Вик Уайлд и корейский конькобежец Виктор Ан стали главными приобретениями нашей сборной накануне Олимпиады-2014 в Сочи. Уайлд завоевал на этих играх два золота, Ан — три. Со временен кореец покинул нашу страну, а Вик остался и не помышлял о возвращении за океан. Но его слава тускнела — не было результата на кубке и чемпионатах мира, Олимпиада в Пхенчхане — снова провал. Пошли разговоры, что 35-летний экс-американец мешает нашей молодежи. Но Уайлд ответил на них бронзовой медалью Пекина-2022. В интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» спортсмен обратился к своим хейтерам, рассказал, за что искренне полюбил Россию и удивился людям, которые готовы покинуть страну в трудные времена.
«Мне нужен ментальный отдых»
— Вы сейчас живете в Москве?
— Нет, я в Санкт-Петербурге. Прямо сейчас мне гораздо комфортнее здесь. Это отличное место. А еще я люблю Казань. Часто бываю в Татарстане, так как выступал за эту республику. Здорово, правда, холодно.
— Как проходит ваш рядовой день?
— Он очень насыщенный. Много дел. Не хочу пока раскрывать все карты, потому что не знаю, что в итоге получится. Пока придержу некоторые моменты. Но работы много. Планирую будущее.
— А что с тренировками? Держите себя в форме?
— Сейчас я тренируюсь даже чаще, чем когда жил в Москве. В Питере очень много классных фитнес-залов, отличные условия. Много времени провожу в качалке, хожу в бассейн, занимаюсь йогой, передвигаюсь на велике. Я отлично себя чувствую.
Вик Уайлд
— На сноуборд встанете? Как раз приближается зима…
— В этом году я не буду полностью отдаваться сноуборду. Знаете, мне нужен год отдыха. Наверное, я буду кататься в свое удовольствие, но вот выступать — не уверен. Мне нужен прежде всего ментальный отдых. Прошлый сезон был невероятно трудным, я отдал всего себя ради олимпийской медали. И сейчас найти в себе силы на новый четырехлетний цикл непросто. Нужно время восстановиться как головой, так и телом. И надеюсь, потом я буду снова готов выступать. Если обрету нужный тонус, то на 100% вернусь. Вопрос в моем состоянии и готовности.
— То есть сейчас речь идет о небольшой паузе?
— Назовем это перерывом в карьере. Пит-стоп.
— Вы сами верили в то, что сможете выиграть медаль на Играх в Пекине?
— Трудно сказать… Я себя воспринимаю как мастера. Не так много людей могут выступать, как я. И единицы имеют такие регалии. Но я понимал, что будет трудно. Скажем так, я рассматривал разные ситуации. И если бы всё складывалось в мою пользу, если бы я был в самой лучшей форме, то шанс был не просто на медаль, а на победу. Я ехал за золотом и говорил об этом в интервью перед Играми. Это не было бравадой, я здраво оценивал себя.
Поначалу сезон складывался не лучшим образом. За месяц до Олимпиады я переживал, но за три-четыре дня до Пекина нашел для себя победную формулу и обрел уверенность. Сделал пару изменений в подходе к работе и в оборудовании. Я не был главным фаворитом, не обязан был брать медаль. Претендентов много, но я был среди них и попал на пьедестал заслуженно. Все-таки я вложил много работы в свой путь к Пекину. И всё получилось, пусть и не без удачи. Ведь поначалу я даже не мог найти для себя нужную доску.
«Звучит нескромно, но я — невероятный человек»
— Ваша бронза — это ответ всем хейтерам, которые спрашивали зачем вы нужны сборной?
— Для них у меня простой ответ. Если кто-то так говорил, то пусть он идет на ***. Идите лесом, чуваки! Вы ничего не смыслите в спорте и жизни, сидите и анализируете с дивана. Даже обращать внимания на таких ребят не хочется. Собственно, я и не слышал никогда такого. Не читал, а лично мне вряд ли кто-то осмелился бы такое сказать.
Про себя я всё знаю точно. Я один из лучших сноубордистов в истории. Невероятный человек. Звучит нескромно, но разве много в мире двукратных олимпийских чемпионов? Люди вокруг могут говорить всё что угодно, но если ты сам понимаешь, кто ты, то всё остальное становится неважным.
Российский спортсмен, член сборной России (команда ОКР) Вик Уайлд, на XXIV зимних Олимпийских играх 2022, на церемонии награждения.
— Если говорить о возрасте, то Роланду Фишналлеру в Пекине вообще был 41 год. Тем не менее он стал четвертым. Так что вы еще молоды.
— Если бы вы сейчас увидели, в какой я форме, вы бы сильно удивились! Чувствую себя моложе, чем пару лет назад. Так что возраст не имеет большого значения. Это миф, что спортсмены после 30 не способны побеждать. С точки зрения физиологии — никаких проблем. Ты тренируешься, ты готовишься, ты побеждаешь. А вот психологически сложнее. У тебя уже есть семья, много ограничений в жизни. Разный опыт. В этом проблема, особенно у российских спортсменов. Я много встречал ребят в России, которые не могли собраться после 30. При том что физически выглядели отлично.
— Фишналлер — это ваша мотивация оставаться в спорте и до Милана?
— Мы с ним всё же разные. Он хорош тем, что всегда мотивирован. Готов побеждать везде. Мне нужен вызов. Я не переживаю за результаты на этапах Кубка мира. Если выиграю — здорово, если не выходит — нестрашно. Выступаю в свое удовольствие. Такие гонки даже подготовкой нельзя назвать. Подготовка — это тренировки. Этапы Кубка мира только отвлекают. Для меня есть только один старт, в который я вкладываюсь полностью, — это Олимпиада. Каждая моя поездка на Игры — битва на грани возможностей. В Сочи я победил, из Китая вернулся с медалью. Выпадает только Пхенчхан-2018, но это была не очень честная история. То, с чем столкнулись российские спортсмены… Сложно было готовиться и побеждать в неравной борьбе.
«Я мог уехать в Америку, но остался в России»
— Сразу после того, как вы получили медаль в Пекине, то расплакались. Это были слезы счастья?
— Я сам не знаю. Выступать в малом финале сложнее эмоционально, чем в большом. Потому что если ты проиграешь в борьбе за золото, то поедешь домой с серебром. Если проиграть бронзу, то едешь домой ни с чем, хотя был так близко! Я впервые оказался в такой ситуации, это была самая трудная гонка в моей жизни. Я выходил на битву. Показать, кто я такой, что я действительно могу в этом виде спорта. И вот всё получилось! А дальше навалилось опустошение. И вместе с этим столько эмоций, что трудно их описать.
— Бронза в Китае далась эмоциональнее двух золотых наград в Сочи?
— В Сочи я ехал «убивать». В хорошем смысле. Я был «убийцей» в лучшей форме в своей жизни, и побеждать было моей работой. Всё складывалось как нужно. Не было лишних мыслей. Конечно же, выиграть первое золото для себя и целой страны, затем следом второе — это невероятная история. И незабываемая. К тому же я всю жизнь шел к этой Олимпиаде, мечтал об этом с девяти лет. Так что эмоции были сильные. Самые лучшие в моей жизни, вероятно. Но и в Китае были сильные чувства. Правда, уже совсем другие. Так что Игры в Китае также не смогу забыть.
Вик Уайлд на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи
— Но в Пекине всё было иначе?
— В Пекине я был наедине с самим собой. И мне нужна была эта медаль. Не для того чтобы кому-то что-то доказать, а чтобы доказать самому себе. Я ведь прожил непростые годы после Сочи. И сталкивался со сложным выбором. Вероятно, это были самые трудные годы. Первый конфликт с Украиной, допинговый скандал в 2016 году, коронавирус...
Вы не представляете сколько я потерял на этом денег, сил, времени… Сколько нервов ушло. Мой брак разрушился! Я шел с целью снова взять золото на Играх в Корее в 2018-м. И я знал, что мне это под силу. Но не получилось. И что дальше?
Я мог вернуться в Америку, начать жизнь заново, с чистого листа. Но я этого не сделал. Наоборот — окончательно перебрался в Россию. Ведь ранее я хоть и выступал за нашу страну, но жил в основном в Европе — в Германии, Италии, Португалии. Россию я почти не знал. И тут я поворачиваюсь на 360 градусов. Так что эта бронза… Вероятно, она показывает, что всё было не зря. Что я принял для себя правильные решения и ни о чем не жалею. Хотя и раньше бы не жалел.
— Можно сказать, что за эти годы стали настоящим россиянином?
— Я работаю над этим. Я начал изучать культуру, язык. Приспособился к местным порядкам и даже к погоде! Это было непросто, но сейчас я тут. Я большой фанат России. Мне очень нравится эта страна — люди, места, города. Я хочу жить здесь. В России я чувствую себя дома. И мне кажется, что именно здесь я могу сделать гораздо больше, чем где бы то ни было. Пусть и пришлось пройти через многое.
— Сейчас у нас тоже непростое время…
— Давайте честно, текущие вызовы гораздо сложнее, чем всё, что мы пережили до этого. Но повод ли это для паники или отчаяния? Я давно мог всё бросить. Даже если оставаться в России, после Сочи никто не требовал от меня новой Олимпиады. Мог закончить спустя сезон и спокойно жить на деньги за две золотые медали. Но я решил жить своей мечтой.
Сейчас у меня тоже были планы. Я хотел использовать свой успех в Китае, чтобы реализовать несколько проектов. Но жизнь иногда ставит неожиданные вызовы. Она смотрит на твои планы и смеется. Вопрос, будешь ли ты перед этим пасовать? Я тот, кто я есть, и моя жизнь всё равно в моих руках. Нужно стараться адаптироваться к любым обстоятельствам и находить для себя лучшие решения. Последние восемь лет меня многому научили. Но, пожалуй, главное — никогда не сдаваться.
— Поэтому вы не уехали — не хотели сдаваться?
— Верно. Уехать было бы самым простым решением. Мне нужны вызовы. Как в спорте, так и в жизни.
— Неужели никогда не было мыслей, что вы выбрали неправильный путь?
— Иногда случались. Но я не из тех, кто идет по легкому пути. Даже то, что происходит сейчас в России и вокруг России, не заставит меня сожалеть о принятом решении остаться, думать о переезде. Наоборот, сейчас мне хочется быть в этой стране как никогда раньше. Потому что, пожалуй, я нужен этой стране. Как и она мне.
«У меня нет времени на депрессию»
— У вас до сих пор остались друзья в Америке?
— Да. Их с годами становится меньше, с кем-то перестал общаться. Но в целом еще много связей с США.
— Были жаркие политические дискуссии?
— Знаете, большинство моих друзей в Америке… Как бы помягче сказать, не совсем образованные в некоторых вопросах. Точнее, они не задумываются о том, что им неинтересно. Что не влияет на их жизнь напрямую. Россия, Украина, где это вообще? Для них всё это как конфликт на другой планете. Поэтому нет реальной эмпатии ни к одной стороне. Они не понимают ситуации, не думают о ней. Поэтому практически и не говорят со мной о политике. Дом, работа, семья. Простые люди, с простыми взглядами на мир, целями и планами.
Да и в Америке немало своих проблем. На мой взгляд, США стоит сфокусироваться на себе, России тоже смотреть на проблемы внутри страны, а не снаружи. Работать над ними. И я старался донести эту мысль до своих американских друзей.
— Они не пытались вас убедить уехать?
— Такие разговоры случались. Но, если честно, гораздо чаще призывы уехать я слышал из России. Каждый второй мой знакомый обсуждал эту тему, особенно в последний месяц.
— Некоторые и уезжают.
— Я знаю, и меня это удивляет. Ребята, я приехал из США. Америка — это моя родина. Большая часть моей жизни прошла там, и ментально я до сих пор скорее американец. Я могу спокойно вернуться и жить в Нью-Йорке без всяких проблем. Однако я не собираюсь уезжать. Поэтому мне не понять эту панику. Это вообще не в русской традиции, насколько я понимаю вашу культуру! Скорее американцы пойдут по пути наименьшего сопротивления, будут уходить от проблем.
Понятно, что сейчас непросто. Но надо стараться жить, делать то, что ты должен, и надеяться на лучшее. А иначе никак. Для меня сейчас уехать из России — это убежать от проблемы вместо того, чтобы пытаться ее решить. Как? Каждый решает сам для себя. У меня есть свои планы и цели, которые я и пытаюсь сейчас реализовать.
— Люди боятся того, о чем говорят в новостях.
— Думаете, я не боюсь? Все мы переживаем, но что делать с этим страхом? Если постоянно думать об этом, то сойдешь с ума… И не изменишь ровно ничего. Я понял для себя, что нужно ставить четкие цели и задачи. И не придавать много значения тем мыслям и опасностям, тем последствиям, на которые ты, по сути, не волен повлиять.
— Для вас лучший способ сохранить здравый рассудок — это пойти тренироваться? Или фильм посмотреть например…
— Я и так очень занят. У меня реально плотный календарь, поэтому мы с вами и время для интервью долго согласовать не могли. А пока я с вами разговариваю, параллельно решаю несколько рабочих задач. И полностью в них уйду сразу после беседы. Трудно бывает время даже на обед найти.
Так что фильмы… Я пытаюсь сесть посмотреть кино, но обычно из этого ничего не выходит. Я могу две недели садиться за один и тот же фильм. Только включу, так сразу звонит телефон, приходит письмо на электронную почту, надо ответить. Сразу отвлекаюсь от экрана и потом не понимаю, что происходит.
— Ваша занятость — это щит от потока новостей?
— Не назвал бы щитом. Как минимум не полным, поскольку я всё равно их читаю, вижу. Нельзя совсем оставаться без информации. Но плотный график не дает расслабиться. Его можно назвать рецептом хорошего духа и бодрости. У меня нет времени раскисать! Нет времени на депрессию. Занятость позволяет мне чувствовать себя нужным. Я вижу задачу и фокусируюсь на ней. Фокусируюсь на том, что могу контролировать, и стараюсь не отдавать все силы на то, на что напрямую повлиять никак не могу.
— Возможно, это лучший вариант…
— Делай что должен, и будь что будет… Я понимаю волнение людей. Но нам не понять все нюансы до конца. Для этого нужно время, взгляд с разных сторон. Исторические события вообще можно оценивать только спустя время. Сейчас это невозможно. А значит, надо жить. Так, как ты хочешь и как ты должен. Для самого себя.