Вик и все-все-все: смогут ли российские сноубордисты покорить Пекин

Сборные России по сноуборду и фристайлу готовятся пошуметь на Олимпиаде в Пекине. В обоих командах хватает молодых талантов, которые очень здорово проявляют себя на этапах Кубка мира – 2021/22 и входят в число лидеров в своих дисциплинах. Плюс по-прежнему в строю титулованные звезды: Вик Уайлд, Илья Буров, Сергей Ридзик. Вряд ли кто-то удивится, если в столице Китая наши национальные команды обновят свой медальный рекорд на Играх. В Сочи-2014 сноубордисты и фристайлисты взяли пять наград: два золота, одно серебро и две бронзы.

Молодежь и Вик

Первую медаль для России в сноуборде на Олимпийских играх завоевала Екатерина Илюхина, ставшая второй в параллельном гигантском слаломе на Играх-2010 в Ванкувере. Всего в период с 1998-го (год включения сноуборда в программу ОИ) по 2018-й было разыграно 40 комплектов медалей. Безоговорочное первое место занимает сборная США, в активе которой 14 золотых, семь серебряных и 10 бронзовых наград. Россия с пятью медалями по сноуборду занимает пятую строчку в общем зачете. Особенно прорывной для нас получилась домашняя Олимпиада-2014 в Сочи. Натурализованный американец Вик Уайлд выиграл золото в параллельном слаломе и в параллельном гигантском слаломе, его бывшая супруга Алена Заварзина стала третьей в параллельном гигантском слаломе. Николай Олюнин — взял серебро в борд-кроссе.

После неудачного выступления в Пхёнчхане у нас есть отличные перспективы вернуться на подиум в Пекине. Россияне успешно выступают на Кубке мира – 2021/22. В начале января Дмитрий Карлагачев и Наталья Соболева заняли второе место в командных соревнованиях в параллельном слаломе на этапе Кубка в австрийском Бад-Гаштайне, а трехкратный чемпион мира (самый молодой в истории) Дмитрий Логинов победил в параллельном гигантском слаломе на этапе в швейцарском Скуоле. Не менее ударным для российских спортсменов выдался и декабрь прошлого года. София Надыршина победила в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Челябинской области, Андрей Соболев стал третьим у мужчин, а Дмитрий Логинов — вторым в дисциплине «гигантский слалом» на этапе в итальянской Карецце.

Если перспективы 21-летнего Логинова давно понятны (от него все ждут олимпийский подиум), то Надыршина — главное открытие последнего олимпийского цикла. В прошлом году 17-летняя на тот момент София стала самой юной в истории чемпионкой мира в параллельном слаломе. В этом сезоне у нее три подиума Кубка мира, и она сейчас третья в тотале. Интересно, что Надыршина родилась и продолжает жить в Южно-Сахалинске.

— Сначала я занималась горными лыжами. Потом мой тренер Ольга Дмитриевна Желтова решила перейти в сноуборд. До нее сноуборда на острове вообще не было, она открыла новое направление. Ну я и пошла за ней. Если бы она тогда осталась в лыжах — наверное, и я бы сноубордом никогда не занималась, — рассказывала ранее чемпионка.

На вопрос, хорошо ли помнит Игры-2014, она призналась, что тогда еще мало что понимала: «Тренеры, конечно, говорили, как круто там Алена Заварзина с Виком Уайлдом выступили. Но я, честно, не смотрела. Потом уже увидела, в более осознанном возрасте».

— А с Виком сейчас, кстати, хорошо общаемся. Он умеет найти правильные слова перед стартом. Даже на чемпионате мира: скажет что-то такое хорошее, мотивирующее — и это помогает, — говорит София Надыршина. — Что касается Игр в Пекине, то для меня это как новый этап. Медаль чемпионата мира есть, этапы Кубка мира выигрывала. Ну, что дальше? Остается только Олимпиада. Не то чтобы я как-то сильно волнуюсь, скорее мне интересно.

По-прежнему в строю самый титулованный россиянин-сноубордист Вик Уайлд. В свои 35 лет он готовится уже к третьей Олимпиаде.

— В 2018-м мы остались без наград вообще, посмотрим, что получится на этот раз. Уверен только, что каждый в команде выложится без остатка, чтобы выдать лучшие результаты, — отметил «Известиям» Вик Уайлд. — Но в нашем спорте решают такие мелочи... Одна гонка — либо пан, либо пропал. Если говорить про себя, то обещаю — вы увидите того самого Уайлда. Даже не так — такого, какого прежде еще никогда не видели, лучшего. Я знаю, что у меня есть шанс, я могу побороться за самые высокие места. Скажу только, что я сейчас определенно на своем пике, пусть по результатам этого и не скажешь. Но я жду своего момента, чтобы показать себя.

Надежда на братьев

Пьедестал фристайла на Олимпиаде-2018 захватили канадцы. «Кленовые» выиграли четыре золота — никто из соперников не смог взять больше одной медали высшей пробы. Ближе всех к канадцам — представители Швейцарии и США. Они принесли в копилки своих команд по четыре медали (золото, два серебра и бронзу). Среди россиян преуспели мужчины. Илья Буров и Сергей Ридзик выиграли бронзу в акробатике и ски-кроссе. Ридзик претендовал на первое место, но его подбил соперник из Канады. В воздухе он потерял равновесие и сбил россиянина. Конкуренты за золото воспользовались вынужденной паузой Сергея из-за чужой ошибки и устремились вперед. Ридзик не выключился из борьбы, но финишировал только третьим.

В целом за всю историю фристайла на Играх у России не так много медалей. Первая призерка Олимпиады из нашей страны — Елизавета Кожевникова, выигравшая в 1992 году серебро в могуле. А через два года в Норвегии москвичка завоевала бронзу. Первая мужская медаль принадлежит Сергею Шуплецову — он взял серебро в могуле на ОИ-1994. Следующих призовых мест ждали 20 лет — до Игр в Сочи, где Александр Смышляев стал третьим в могуле.

В Пекине главные надежды российского фристайла связаны с Ильей и Максимом Буровыми. Последний неоднократно побеждал на этапах Кубка мира по акробатике, а в этом году лидирует в общем зачете. У женщин внимательно следим за выступлением Любови Никитиной. Ей только 23 года, но спортсменка успела выиграть медали разных достоинств в личном и командном первенствах. Большие ожидания от выступления Виктории Лазаренко и Анастасии Смирновой в могуле. Их главный конкурент — олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 француженка Перрин Лаффон.

Претендент мужской сборной на медали в могуле — Никита Новицкий, выигравший чемпионат мира – 2019 среди юниоров. Но его оппоненты как никогда сильны. Золото, скорее всего, разыграют опытнейший канадец Микаэль Кингсбери и австралиец Мэтт Грэм. В ски-кроссе всё внимание — к бронзовому призеру ОИ-2018 Сергею Ридзику. Хорошие шансы на медали у Анастасии Таталиной, которая выступает в двух дисциплинах: слоуп-стайл и биг-эйр. Спортсменка выиграла чемпионат мира – 2021 по биг-эйру — впервые в российской истории. А в слоуп-стайле становилась серебряной призеркой универсиады в Красноярске-2019.