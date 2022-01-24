Спусковая установка: что покажут скелетонисты и саночники на Играх-2022

На Играх-2018 в Пхенчхане сборные России по бобслею, скелетону и санному спорту лишились ряда лидеров из-за санкций Международного олимпийского комитета (МОК). Это в итоге и помешало показать высокие результаты. Порадовал только Никита Трегубов, завоевавший серебро в скелетоне. А вот в Пекине мы можем выступить заметно лучше. Если в бобслее у нас молодая сборная, где за пьедестал может бороться только Ростислав Гайтюкевич (как в двойке, так и в четверке), то в скелетоне и санном спорте все многолетние лидеры в строю и имеют огромную мотивацию показать лучшее время в этом сезоне.

Последний шанс Третьякова и Никитиной

Самый титулованный российский скелетонист — Александр Третьяков. На его счету уже есть золото домашних Игр-2014 и бронза Ванкувера-2010. Он чемпион мира – 2013, пятикратный серебряный призер мировых первенств, трижды становился бронзовым медалистом. Александр является первым в истории России чемпионом мира по скелетону. Ему же принадлежит и рекорд по самому скоростному спуску, который составил 146,4 км/ч. У женщин лидером команды стала Елена Никитина: в ее активе бронза Олимпиады в Сочи, она трехкратная бронзовая медалистка чемпионатов мира, четырехкратная победительница первенства Европы. В 2016 году из-за допингового скандала, накрывшего российский спорт, Третьякова и Никитину отстранили от участия в соревнованиях, а следом Международный олимпийский комитет лишил их сочинских наград. Однако нашим скелетонистам удалось в Спортивном арбитражном суде отстоять свое честное имя, отменить все наложенные ранее ограничения и вернуть олимпийские медали. Правда, выступить на Играх-2018 в Пхенчхане им так и не дали. Так что в Пекине у обоих спортсменов мотивация будет запредельная.

По-прежнему в строю и Никита Трегубов, занявший четвертое место в общем зачете Кубка мира. Фаворитами же Игр у мужчин считаются спортсмены из Германии Аксель Юнг и Кристофер Гротхер. Немцы активно занимаются усовершенствованием саней, их комплектующих, амуниции и всего, что может повлиять на результат, и по праву считаются лидерами отрасли. Активное сопротивление помимо россиян им готов оказать латыш Мартин Дукурс — победитель общего зачета Кубка мира – 2021/22.

У женщин наиболее высокие шансы на успех имеют неоднократные победительницы этапов Кубка мира голландка Кимберли Бос, немка Тина Херман и австрийка Жанин Флок. Не стоит сбрасывать со счетов и китайских спортсменов. Они уже не раз приближались к тройке сильнейших на европейских этапах и готовы удивить. Выступать на домашней трассе — это уже преимущество за счет наката, выверенной траектории, наработанной сотнями и тысячами заездов.

Кроме того, из-за пандемии коронавируса опробовать олимпийскую трассу гости смогли лишь в октябре 2021 года, и то в очень ограниченных и строгих антиковидных ограничениях. В скелетоне счет идет на доли секунд, и в таких условиях шансы местных спортсменов на победу значительно возрастают.

В ожидании чуда от Ивановой и Репилова

В санном спорте сборная России имеет максимальную квоту — по три мужчины и женщины на одноместных санях, две мужские двойки. У мужчин главные надежды на олимпийский подиум связаны с Романом Репиловым — трехкратным чемпионом мира (2020 и 2021), трехкратным призером чемпионата мира 2017 года, пятикратным призером чемпионатов Европы, двукратным обладателем Кубка мира. Правда, в этом сезоне уроженец Дмитрова не демонстрировал стабильных результатов. Роман занял шестое место в общем зачете Кубка мира – 2021/22, но постарается реабилитироваться в Пекине.

Основные конкуренты Репилова — немцы. Трехкратный олимпийский чемпион Феликс Лох в очередной раз постарается взять золото и реабилитироваться за ошибку в последнем заезде на Олимпиаде в Пхенчхане, которая лишила его не только высшей награды, но и попадания на пьедестал. Однако фаворитом соревнований в этот раз считается партнер Лоха по сборной, победитель общего зачета Кубка мира сезона-2021/22, чемпион и бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2018 года Йоханнес Людвиг.

Не стоит сбрасывать со счетов и братьев Давида и Нико Гляйршеров из Австрии. Первый сенсационно выиграл Игры в Корее, а второй в конце января прошлого года на чемпионате мира в немецком Кенигсзе неожиданно стал победителем и поднялся на верхнюю ступень пьедестала (его брат был третьим). Обращает на себя внимание и еще один австриец — Вольфганг Киндль, который занял второе место в общем зачете Кубка мира этого сезона.

В соревнованиях среди женщин выделяется четырехкратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы, семикратная обладательница Кубка мира Натали Гайзенбергер. Еще месяц назад прославленная спортсменка сомневалась, что выступит на Олимпиаде в Пекине, так как была недовольна строгим ковид-протоколом во время Игр. Но даже без Гайзенбергер зрителям Германии было бы за кого поболеть. Речь идет о лидере общего зачета Кубка мира нынешнего сезона, трехкратной чемпионке мира Юлии Таубитц, а также серебряной призерке Олимпиады в Пекине Даяне Эйтбергер.

Российская сборная свои основные надежды связывает с именем Татьяны Ивановой. В ноябре чемпионка мира 2019 года получила серьезную травму и рисковала остаться без олимпийской мечты. Но она не только успела быстро восстановиться, но и набрала хорошую форму, выиграв золото и бронзу на этапе Кубка мира в Сигулде.

В соревновании двоек немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт могут стать первой парой, которая выиграла золото на трех Олимпийских играх подряд. Помешать историческому достижению постараются соотечественники Тони Эггерт и Саша Беннекен. Прервать же немецкое доминирование будут стараться представители Австрии Томас Штой и Лоренц Коллер, а также латвийцы Андрис и Эрис Шицсы. Российские двойки неплохо проявили себя в этом сезоне в Кубке мира, что также позволяет рассчитывать на борьбу за медали.