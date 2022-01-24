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Контрольная отработка: биатлонисты выходят на пик формы перед Играми

Золото Антона Бабикова в индивидуальной гонке и отличные выступления россиян в эстафетных гонках
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В Италии на знаменитом горнолыжном курорте Антхольц-Антерсельва завершился последний этап Кубка мира по биатлону перед Олимпиадой в Пекине. Российские биатлонисты выступили успешно — личное золото Антона Бабикова и два серебра в мужской и женской эстафетах. Но тревожные мысли всё равно преследуют отечественных тренеров. Во-первых, медали мы выигрывали в условиях ослабленной международной конкуренции. Во-вторых, итоговые составы на Игры в Китае уже были определены, поэтому неудачная стрельба от Ирины Казакевич и Эдуарда Латыпова вызывает сомнения в их готовности бороться за высокие места в феврале.

Латыпов нужен в эстафете

Наконец-то на Кубке мира появился Эдуард Латыпов. Последний раз до Антхольца мы видели Латыпова еще в прошлом году — в середине декабря во Франции. Затем он сдал положительный тест на коронавирус и застрял в Германии. Благо ему разрешали по два часа в день тренироваться на улице, а в отеле Эдуард развлекался с велосипедом Эрика Лессера и с игровой консолью Nintendo. Только вот стрелковые навыки не заменит никакой велотренажер — и нехватка соревновательного опыта Латыпова сказалась. Сначала восемь промахов в масс-старте, затем заход на круг в эстафете. А стоит ли брать такого спортсмена на Игры, до которых осталось меньше двух недель? К тому же первый кандидат на замену — Антон Бабиков — выиграл индивидуальную гонку и попал в десятку масс-старта.

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев уверен, что никаких замен в составе сборной без крайней необходимости не будет.

— Здорово, что Бабиков хорошо выступает, но нужно было раньше доказывать, что ты готов, — сказал «Известиям» Дмитрий Васильев. — Поезд ушел, команда уже озвучена, сформирована. И ничто не может повлиять на смену решения тренеров. Закон есть закон — если состав озвучили, значит, он и поедет. Замена возможна только в случае болезни или травмы, но не по соревновательным причинам. Это не основание для рокировки.

Справедливости ради, Латыпов также неплох и проблемы со стрельбой компенсирует хорошим ходом. Посмотрите, как он «съел» на финише эстафеты француза и немца, обеспечив нашей команде серебро. Сравнимые скоростные качества есть в сборной только у Даниила Серохвостова. Январские гонки здорово провел Максим Цветков и справедливо попал в состав, нет сомнений и по Александру Логинову. Разве что решение взять Карима Халили было неоднозначным.

Без проверки резерва

В женской сборной главные претензии связаны с состоянием Ирины Казакевич. Пока она блекло выглядит на трассе, а за стрельбой в ее исполнении невозможно следить без успокоительных. Казакевич едва не похоронила сборную в эстафете, зайдя сразу на три штрафных круга, и только героический финиш Ульяны Нигматуллиной (Кайшевой) и падение чешской биатлонистки спасли для нас серебро. Но стоит ли рисковать с Казакевич в олимпийской эстафете?

— Сейчас невозможно предсказать эстафетные четверки, состав выбирают уже на самой Олимпиаде исходя из формы и результатов на Играх, — призывает не торопить события Дмитрий Васильев. — Как по мне, Ирина весь сезон выглядит неготовой к гонкам. Но Шашилов ее тащит в команду. Про спортивный принцип он, видимо, забыл, и своевременную возможность выступить другим не дали.

Был бы шанс проявить себя у Евгении Буртасовой (Павловой) или Виктории Сливко — они бы в честной борьбе обыграли Ирину, уверен эксперт.

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К слову, большинство лидирующих сборных к гонкам в Южном Тироле и отнеслись как к возможности в последний раз проверить резерв, а лидеров перед стартом Олимпиады беспокоить не стали. Практически в полном составе пропустила Антхольц основа сборной Швеции, ряд французских биатлонистов, да и в нашей команде на некоторых гонках мы давали ребятам отдохнуть. Меняется ли отношение к медалям в условиях не самой серьезной конкуренции?

— Давайте жить здесь и сейчас наслаждаться моментом, — сказал «Известиям» двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко. — Конкуренция всё равно была высокая, хоть местами составы были и не самые оптимальные. Для наших ребят это эмоциональный подъем, который поможет на Играх.

А вот по составу на Олимпиаду у Ярошенко вопросов нет — он считает десятку от СБР оптимальной.

— Казакевич вся на нервах, но кем ее заменить? Некем, — уверен эксперт. — Анастасия Шевченко не проявила себя на Кубке мира, к тому же у нее травма. У Буртасовой было много шансов в прошлом сезоне — вы наверняка помните, чем всё закончилось на чемпионате мира – 2021.

Евгения Буртасова сразу после эстафеты на ЧМ-2021 откровенно призналась, что вообще не хотела бежать эту гонку из-за сильной усталости, но тренерский штаб ее мнение не учитывал. В итоге уставшая и находящаяся не в лучшем состоянии спортсменка ушла на штрафной круг в эстафете, а ведь именно этих секунд России не хватило в борьбе не просто за медаль, а даже за возможную победу. Тогда старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов жестко ответил своей подопечной, заявив, что легко бывает только у кассы. В этом году Буртасова ни разу не получила приглашение на Кубок мира, хотя довольно удачно выступала на Кубке IBU.

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