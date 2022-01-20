Рекордсмены запаса: чего ждать от наших конькобежцев в Пекине-2022

Конькобежный спорт — самый обширный вид программы зимних Олимпийских игр. В Пекине-2022 разыграют 23 комплекта медалей: девять в шорт-треке и 14 в классическом беге на коньках. Медальный план нашей сборной — семь подиумов: два золота, два серебра, три бронзы. «Известия» разбирались, насколько реальным он выглядит в ситуации, когда сборная понесла серьезные кадровые потери — несколько лидеров из-за травм не смогли отобраться на Олимпиаду или находятся не в лучшей форме.

В ожидании подвигов

У России — шикарная женская команда спринтеров. Именно здесь — наши самые заметные шансы на медали Пекина. Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина возглавляют мировой рейтинг на 500 м. Девушки поочередно победили на этапе Кубка мира в Калгари с рекордами России.

Действующая чемпионка мира Голикова впечатляет стабильностью — она была в тройке на пятисотке на всех четырех этапах Кубка мира. У Фаткулиной свой козырь — в Канаде она заскочила на пьедестал еще и на 1000 м, тем самым дав понять, что имеет олимпийские притязания сразу на двух дистанциях.

Третья участница спринтерской группы — Дарья Качанова — также вполне может побороться за медали. На последнем чемпионате Европы она завоевала две личные медали.

У парней в олимпийский сезон на передний план вышли молодой Артем Арефьев (в ноябре ему исполнился 21 год) и Виктор Муштаков. Первый дважды добегал до второго места на 500 м на этапах Кубка мира, второй выиграл последний этап в Калгари и там же вошел в топ-3 на 1 000 м.

Третий номер сборной на 500 м сейчас Руслан Мурашов — чемпион мира-2019 на этой дистанции и вице-чемпион мира-2020. Его потенциал в спринте очевиден, но в нынешнем сезоне спортсмен пока не блещет. Хочется верить, сумеет добавить к февралю.

Несколько неожиданно только запасным на своей коронной дистанции 500 м стал Павел Кулижников — обладатель мировых рекордов на дистанциях 500 и 1000 м, восьмикратный чемпион мира. Весь сезон 27-летний спортсмен балансировал между дивизионами А и Б Кубка мира, а на одну дистанцию на Олимпийских играх можно заявлять только по три человека от страны.

— Павел рекордсмен, и пробегание круга фантастическое, но реалии такие, что на всех стартов, где он выступал, он уступал ребятам. Я как тренер и старший товарищ не слышал от Павла вопросов: «Почему я не бегу?». Спортсмен адекватно это воспринимает, — сказал журналистам тренер спринтерской группы сборной России по конькобежному спорту Дмитрий Дорофеев.

Благо, Кулижников не лишился всех шансов выступить в Пекине. Павел квалифицировался на 1000 м. Вот только фаворитом на этой дистанции он не будет: на четырех этапах Кубка мира наш спортсмен выше 17-го места не поднимался. У Кулижникова есть еще полтора месяца на чудо. И оно возможно. Шансы легкоатлетки Марии Ласицкене на золото Токио-2020 еще в июне тоже расценивались как минимальные, но в августе в Токио трехкратная чемпионка мира подтвердила свой класс и победила.

Увы, точно никого не удивит в Пекине еще один наш рекордсмен Денис Юсков. Трехкратный чемпион мира на 1 500 м в этом сезоне вообще не выступал. Судя по всему, он близок к завершению карьеры.

Еще одна новость со знаком минус касается Наталья Ворониной. Чемпионка мира-2020 на 5 000 м и рекордсменка мира на этой дистанции, никак не может найти себя в этом сезоне. За весь Кубок мира она ни разу не поднималась выше восьмого места. Если Наталья не вернется на пик формы, то в стайерских дистанциях нам будет сложно на что-то претендовать.

Зато есть бонус. В масс-старте, который лишь второй раз представлен в программе Игр, дважды в сезоне в призы заскакивал олимпийский чемпион Сочи по шорт-треку Руслан Захаров, а на последнем этапе третье место заняла Елизавета Голубева. Вполне себе неплохие аргументы, чтобы обратить наше внимание на этот вид программы в Пекине.

— Бронзовая медаль на ЧЕ-2022 в масс-старте — небольшая ложка меда в бочке дегтя после вынужденного карантина, — рассказал «Известиям» Руслан Захаров. — Это придало мотивации перед главным стартом сезона, так что надеюсь на достойное выступление в Пекине.

Третий подиум Елистратова?

В шорт-треке сборная России получила лицензии на все дистанции. В женской команде особые надежды — на четырехкратного призера чемпионатов мира Софью Просвирнову. Возможно, она побежит все дистанции в Пекине. На этапах Кубка мира в этом сезоне Просвирнова не смогла подняться на подиум, но результаты были высокие, поэтому болельщики могут рассчитывать на нее как на потенциального медалиста.

Постарается побороться за подиум и Елена Серегина — единственная в женской команде, кто брала медали Кубке мира-2021/22. Анна Вострикова — самая молодая спортсменка в команде, бежала в финалах В на Кубке мира. Ее поездка на Игры, скорее — задел на будущее.

У мужчин хорошие шансы на медали имеют Семен Елистратов и Константин Ивлиев. Первый выигрывал эстафету еще на Играх-2014 в Сочи и брал бронзу в Пхенчхане на 1500 км. Второй — действующий чемпион Европы на 500 м. Правда, многие фавориты выступят на Олимпиаде без серьезной соревновательной практики. Последнее континентальное первенство состоялось год назад — в январе 2021 года в Гданьске. ЧЕ 2022 года в Дрездене был отменен из-за пандемии. А недавно сборная России отказалась от приглашения сборной Нидерландов провести матчевую встречу.

— От матчевой встречи, на которую пригласили нас голландцы, мы отказались из-за ситуации с коронавирусом. База в Новогорске сейчас самое безопасное место. Вносим какие-то соревновательные моменты в тренировочный процесс, — сказала «Известиям» тренер сборной России по шорт-треку Татьяна Бородулина.

Впрочем, по ее мнению, соревновательной практики спортсменам хватает. Из крупных соревнований отменили только чемпионат Европы, а четырех этапов Кубка мира было достаточно, чтобы спортсмены чувствовали себя в тонусе, отметила Бородулина.

Наша команда по шорт-треку вылетит в Пекин уже 27 января.