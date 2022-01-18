Снег томится: кто возьмет медали Пекина в лыжных гонках

Четыре года назад сборная России по лыжным гонкам принесла нашей стране восемь медалей на Олимпийских играх-2018 в Пхёнчхане. Это почти половина всех подиумов (17) олимпийских спортсменов из России в Южной Корее. Тогда подопечные Елены Вяльбе взял три серебряные и пять бронзовых наград. В Пекине мы вправе рассчитывать на еще более позитивный результат. За эти годы Александр Большунов превратился в короля мировых лыжных гонок, Наталья Непряева выиграла «Тур де Ски»-2022 (заключительный крупный старт перед Играми), а в коллекции двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова не хватает только олимпийской медали. Впрочем, конкуренты тоже не дремлют. Сборная Норвегии отправляет в Пекин свои лучшие силы.

Без Ретивых, но с Устюговым

Елена Вяльбе объявила состав на Олимпиаду сразу после январских праздников. В заявке нашей мужской сборной всё строго в соответствии с рейтингом Кубка мира. Кто выше — тот и в составе. Единственной интригой до недавнего времени была судьба Глеба Ретивых. Но еще до Нового года объявлено, что олимпийская мечта одного из лучших российских спринтеров последних лет, увы, так и останется мечтой. С другой стороны — шансов на медали в Пекине у Глеба, откровенно говоря, не было. В личном коньковом спринте в этом году он катастрофически проигрывал норвежцам. А в классическом командном спринте ставку давно решено сделать на дуэт Александра Большунова и Александра Терентьева.

— У меня хорошие отношения с Ретивых, — рассказал «Известиям» олимпийский чемпион Александр Легков. — Мне бы хотелось, чтобы он отобрался, но не мне решать. Для этого есть президент федерации и главный тренер Елена Вяльбе. Думаю, он до последнего верил [в попадание в заявку на Игры], потому что еще были спринтерские дистанции, хоть и не отборочные. А их все отменили из-за коронавируса. Так что по-спортивному жалко Глеба. Среди других ребят у нас есть универсалы — Большунов, Устюгов, Терентьев, которые бегают и спринтерские дистанции, и длинные.

Символично появление в заявке Сергея Устюгова, который четыре года назад — на пике формы — пропустил Олимпиаду в Пхёнчхане из-за непонятной позиции МОКа. После этого уверял, что Игры теперь ему безразличны, но всё же пропустил ради подготовки к Пекину «Тур де Ски». Планировалось, что Сергей попробует свои силы на этапе Кубка мира в словенской Планице. Но этот старт, как и другие этапы, был отменен. Остается надеяться, что длительный простой не ударит по форме Устюгова и он сможет побороться за медали в ряде гонок.

Особые надежды связаны с Александром Большуновым — обладателем Больших хрустальных глобусов двух последних сезонов. В Пхёнчхане у тогда еще 22-летнего Большунова было четыре медали — три серебра и одна бронза. В прошлом году он наконец-то стал чемпионом мира, разделавшись с конкурентами в скиатлоне (30 км). Также Сан Саныч был близок к золоту в масс-старте на 50 км, но после скандального столкновения со своим главным конкурентом Йоханнесом Клебо стал вторым. В этом сезоне россиянин уступил Клебо в общем зачете «Тур де Ски», а также был вынужден был практически полностью пропустить межсезонье из-за операции на верхней челюсти. Сам Большунов называл этот сезон сложнейшим в карьере. Хочется верить, что это только закалит нашего лидера и позволит завоевать долгожданное золото Игр.

— Жаль, что в состав не попал Андрей Мельниченко, он был очень рядом, — сказал «Известиям» призер Олимпийских игр Александр Панжинский. — Остальные, кроме Сергея Устюгова, это наш состав на «Тур де Ски», который стал генеральной репетицией перед Пекином-2022. Если говорить про Большунова, то очень хочется верить, что к Олимпиаде он подойдет в отличной форме. В этом сезоне из-за ряда обстоятельств он потерял прежнюю стабильность, но это не вызывает тревоги, когда мы говорим о таком фанате спорта, как Саша.

Большая тройка

У женщин олимпийская заявка сборной России не столь однозначна, но только на уровне нюансов. По большому счету на медали у нас претендует только «большая тройка»: Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Юлия Ступак. Плюс ждем подвигов от юной Вероники Степановой в эстафете. Для остальных девушек даже попадание в первую двадцатку в Пекине будет огромным достижением. В таких условиях ставка сделана на опыт. Не исключено, что тренеры имеют в виду вероятные проблемы из-за ковидных тестов и держат в уме тех, кто мог бы подстраховать эстафетную основу в случае форс-мажора.

Мария Истомина в общем зачете Кубка мира уступает некоторым россиянкам, не попавшим в заявку. И тем не менее двукратная участница чемпионатов мира может дебютировать на ОИ. Вероятнее всего — в марафоне. А вот одно из открытий нынешнего сезона — Екатерина Смирнова, после четвертого места среди россиянок на «Тур де Ски» рассчитывавшая на Пекин, — вне заявки. Как и Анастасия Фалеева, Яна Кирпиченко и Евгения Крупицкая. Но к молодым лыжницам вопросов не может быть вообще — в нынешнем сезоне они, увы, не зажигают.

Пару слов о заявке норвежцев. В первую очередь обращает на себя внимание, что бронзовый призер ЧМ-2021 Харальд Амундсен — только запасной. 23-летний лыжник проиграл конкуренцию «старой гвардии». Но и без Амундсена состав мужской сборной Норвегии — настоящий «дрим тим», вообще без слабых мест. На медали претендует любой из восьмерки, хотя одинаково хорошо себя чувствует и в спринте, и в дистанционных гонках только Йоханнес Клебо.

У норвежских женщин не сдюжила Ингвильд Эстберг — она два года уже мучается непонятными проблемами с питанием и еще до нового года отказалась от претензий на Пекин. В такой ситуации не совсем понятно, кто станет вторым номером после Терезы Йохауг и в какой форме подойдет к Играм сама непобедимая чемпионка, так же как и Устюгов, пропустившая «Тур де Ски». В принципе, потеснить норвежек и россиянок на пьедестале в Пекине могут и шведки, и американки. Но у них тоже не всё в порядке со здоровьем, и если в дистанционных гонках Йохауг — несомненный фаворит, то спринт может превратиться в настоящую лотерею.