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Допрыгались: какие фигуристы представят Россию в Пекине-2022

Федерация сделала свой выбор, оставив за бортом Елизавету Туктамышеву
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Федерация фигурного катания России определилась с заявкой на Олимпийские игры в Пекине-2022. На этот раз обошлось без сенсаций. Все участники получили путевки в Китай по спортивному принципу. Хотя интрига в мужском одиночном катании сохранялась до последнего момента, но руководство ФФКР всё-таки сделала выбор в пользу более стабильного (в этом сезоне) Андрея Мозалева и титулованного Михаила Коляды. Блиставшая в прошлом году Елизавета Туктамышева только запасная. Хотя с разбушевавшимся «Омикрон»-штаммом коронавируса можно ждать любых поворотов судьбы. Осталось разобраться — если все будут здоровы, кого ставить в командный турнир и какие делать замены.

Одиночники

При определении состава у женщин главный вопрос звучал так: поедет ли в Пекин Елизавета Туктамышева, которая в 25 лет остается конкурентоспособной (высокий возраст для современного фигурного катания). В прошлом году ученица Алексея Мишина взяла серебро чемпионата мира, но в этом сезоне уступила на ключевых стартах, включая чемпионат России, подопечным Этери Тутберидзе.

Речь о замене Камилы Валиевой, Анны Щербаковой или Александры Трусовой на первую запасную Туктамышеву могла возникнуть только в случае провала кого-то из девушек на чемпионате Европы. Этого не случилось. Все три россиянки уехали из Таллина с медалями, подтвердив свой уровень. На данный момент эти три фигуристки самые сильные в стране. И именно они и поедут за олимпийскими медалями. Единственное изменение — Анна Щербакова идет в заявке вторым номером, подвинув Александру Трусову. Здесь тоже всё логично: Трусова уступила серебро трехкратной чемпионке России в Таллине.

А в Пекине останется лишь определиться, нужна ли Камиле Валиевой замена в командном турнире. По регламенту замены всего две. Но вопрос, стоит ли к ней прибегать, можно поставить по каждой дисциплине. И если говорить о возможной замене в женском одиночном, тут тоже не всё так однозначно: кто именно должен заменить Валиеву — амбициозная Саша Трусова или боевая Анна Щербакова? Станет известно ближе к делу.

Мужчины — единственный вид, в котором реально была кадровая интрига. В состав на ЧЕ попал Евгений Семененко, хотя занял только четвертое место на чемпионате России. В Северной столице он уступил Марку Кондратюку, Михаилу Коляде и Андрею Мозалеву. Изначально Мозалев остался без Евро решением федерации, но всё же поехал в Таллин после микротравмы Коляды.

С чемпионата Европы с медалью приехал только Кондратюк. И он единственный, как действующий чемпион России и теперь уже Европы, сразу же гарантировал себе путевку в Пекин. А вот Семененко и Мозалев в призы ЧЕ, увы, не попали, хоть и блеснули в короткой программе. Но по спортивному принципу Мозалев показал, что достоин попасть в сборную: и на чемпионате России, и на ЧЕ он был выше Семененко. Разница в баллах минимальная, набор прыжкового контента примерно на одном уровне (на старшие четверные оба не заходили). И с учетом результатов последних стартов в состав вторым номером попал всё-таки Мозалев.

Михаил Коляда в заявке числится третьим номером — а значит, по решению совета выбрали именно его. Представить, что его могут отцепить от состава, крайне сложно. А претендентами на роль запасных были в первую очередь Семененко с Мозалевым. Но вполне вероятно, что Алексею Мишину могли предложить сделать выбор между двумя своими учениками — Колядой и Семененко. И тут он очевиден — в пользу Коляды, участника Олимпиады в Пхенчхане.

— Можно смело сказать, что спортивный принцип полностью соблюден, — сказала «Известиям» чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы Мария Бутырская. — Мозалев был выше Семененко на чемпионате России и Европы. Да, в прошлом сезоне Евгений показывал отличные результаты, но сейчас Андрей в лучших кондициях. По составу девушек еще меньше вопросов. Ждем российского подиума в Пекине.

При этом Бутырская выразила уважение и Елизавете Туктамышевой.

— Лиза — пример для всех наших юниорок, — продолжила прославленная фигуристка. — В 25 лет она продолжает осваивать новые элементы, совершенствуется во всем. Она не мимолетное видение в фигурном катании, а фигуристка с большой буквы. Кто держится так долго и показывает высокие результаты — большие молодцы. Да, с Олимпиадой не сложилось, но какой яркий был ЧМ-2021 в ее исполнении!

По командному турниру здесь возникает тот же вопрос, что и в других дисциплинах. Сможет ли Кондратюк выдать еще четыре таких же проката, как на России и Европе? И кем именно его менять в случае необходимости? Тут очень много подводных камней, начиная с тяжелых воспоминаний от падений Коляды в команднике на ОИ-2018. Нынешние ставки предстоит сделать федерации.

Дуэты

В парном катании также обошлось без сюрпризов. Все три пары — призеры чемпионата России. И на европейском первенстве выступили достойнейшим образом, вновь завоевав весь пьедестал. Одно из изменений — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский идут в заявке третьим номером, после Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Пара Тамары Москвиной стала третьей в Таллине (уступив Тарасовой/Морозову) — и эти передвижения логичны.

Исходя из этого, замечаний к составу в парном катании нет совсем. Вопрос остается лишь о необходимости замены в командном турнире. Или всё-таки стоит доверить обе программы Анастасии Мишиной/Александру Галлямову как самой стабильной паре сезона, действующим чемпионам мира. Ведь у Тарасовой/Морозова в текущем сезоне не было ни одного чистого старта — всегда были какие-то проблемы в одной из программ (или сразу в обеих). Бойкову и Козловского тоже нельзя назвать стабильными. Но всё же чистые выступления они выдавали в трех из четырех последних прокатов. И в то же время обе пары заслуживают командного турнира. Здесь предстоит очень тяжелый выбор.

В танцах вопросов никаких нет. На Европу поехали чемпионы и вице-чемпионы страны, к ним присоединились Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым как первая пара страны, несмотря на пропуск отборочных стартов в Санкт-Петербурге. В Таллине они защитили свой титул чемпионов Европы, Александра Степанова и Иван Букин сильно прибавили в баллах и стали серебряными призерами. Дэвис и Смолкин как дебютанты большого международного турнира финишировали седьмыми, и для дебюта это достойный результат.

— В парном катании Россию на Играх будут представлять три сильнейших дуэта, — рассказала «Известиям» призер чемпионата России, тренер Катарина Гербольдт. — Это большой плюс, учитывая, что можно сделать замену в командном турнире без потери качества. В танцах радует, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов поехали на ЧЕ и выиграли его. Лишний раз показали, что они лучшие. Приехать в Пекин в ранге действующих чемпионов мира и Европы — важное психологическое преимущество. У меня нет сомнений в том, что третья путевка в танцах досталась Диане Дэвис и Глебу Смолкину. Для них это еще одна хорошая возможность заявить о себе, чтобы постараться выйти на ведущие роли в следующем четырехлетнем цикле.

Олимпийский турнир по фигурному катанию пройдет с 4 по 19 февраля.

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