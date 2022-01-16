Голодные до Игр: наши фигуристы стали лучшими на ЧЕ перед Олимпиадой

В Таллине завершился чемпионат Европы по фигурному катанию — последний крупный турнир для российских фигуристов перед отправкой на Олимпийские игры – 2022 в Пекин. Дальше только сбор в Красноярске, на котором Федерации фигурного катания России (ФФКР) и предстоит решить, какой состав будет представлять страну в Китае. Первенство в Эстонии порадовало четырьмя золотыми медалями и несколькими серебряными и бронзовыми наградами. Только вот, несмотря на очевидные успехи, на все вопросы ФФКР чемпионат не ответил — споры о составе на Игры ведутся до сих пор.

Подтверждение Кондратюка

Как и два года назад, ЧЕ стал для России полным триумфом. Победы во всех видах программы, полный пьедестал в парах и женском одиночном, трудовая серебряная медаль в танцах на льду. Такими темпами Международная федерация фигурного катания (ISU) будет вынуждена задуматься о пересмотре формата старта, поскольку в нынешнем своем виде он представляет открытое первенство России. И всё же в мужском одиночном конкуренция остается, и весьма нешуточная. После короткой программы лидировали три наших парня, в итоге золото осталось за нашей сборной, а вот серебро и бронза уехали в Италию и Латвию соответственно. Теперь есть два важных вопроса: кого выбрать третьим номером в Пекин — Евгения Семененко или Андрея Мозалева с учетом двух мест для Марка Кондратюка и Михаила Коляды.

Голодные до Игр Марк Кондратюк во время выступления на чемпионате Европы по фигурному катанию, 14 января 2022 года Фото: ТАСС/EPA/TOMS KALNINS

— Я очень рад за Кондратюка, который достойнейшим образом представил страну, — сказал «Известиям» олимпийский чемпион и тренер Алексей Урманов. — Марк большой молодец, прекрасно выступил на чемпионате Европы и уже не в первый раз доказал, что неслучайно оказался в сборной, которая вскоре отправится на Олимпийские игры. Он поехал защищать олимпийскую квоту в Оберстдорф и сделал это уверенно, выиграл чемпионат страны, сейчас стал лучшим на континенте.

Победа Кондратюка на ЧР в Санкт-Петербурге многими воспринималась случайностью, но прокатами в Таллине подопечный Светланы Соколовской доказал, что на него можно положиться. Что касательно спора Мозалева и Семененко, то за первым две победы в очной «дуэли», за вторым больший международный опыт и статус.

Щербакова обыграла Трусову

В женском одиночном без проблем не смог откататься никто из наших, тем не менее общий уровень позволил выиграть все медали. Выиграла ожидаемо Камила Валиева, а вот победа Анны Щербаковой над Александрой Трусовой стала неожиданностью. Особенно после провальной для действующей чемпионки мира короткой программы. Ранее было много разговоров о том, что Щербакову могут заменить на Елизавету Туктамышеву, теперь же о них можно смело забыть.

— Не я принимаю решения, но мне кажется, у девушек тот состав, который рассматривался до этого, в итоге и останется, — считает призер чемпионата России, тренер Катарина Гербольдт. — К тому же Аня Щербакова уже не в первый раз показывает свою способность чисто катать в трудных ситуациях и выбираться из них. У всех бывают неудачи. Но не просто так же она стала чемпионкой мира.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев Анна Щербакова во время показательных выступлений на чемпионате Европы по фигурному катанию, 16 января 2022 года

После того как Анна успешно справилась с произвольной, возникли вопросы и о необходимости включить ее в состав на командные соревнования. Планы дать Валиевой и короткую, и произвольную могут привести к проблемам у лидера — на личные старты после такой проверки сил 15-летней девушки может уже не хватить.

— Олимпиада — это соревнования, которые требуют особого везения. Чтобы звезда освещала тебе путь, — добавила Катарина Гербольдт. — Это самые сложные и непредсказуемые соревнования из всех, которые в принципе могут быть. Аня уже имеет большой опыт, и дать ей шанс проявить себя еще и в команде будет правильно. Здесь вопрос и в силе твоих спортсменов. Россия может позволить себе произвести две замены без потери качества. На мой взгляд, правильно давать возможность выиграть медаль всем спортсменам. Но, повторюсь, решать не мне. Давайте доверимся нашей федерации.

Неочевидные замены

За командные соревнования идут такие жаркие споры в связи с тем, что это практически гарантированная олимпийская медаль. Место в тройке лучших для нашей страны сомнению точно не подлежит, да и в том, что сборная одержит победу, уверены большинство экспертов. Поэтому попасть в состав хотят все, что невозможно физически: мы ограничены двумя возможными заменами на четыре вида.

Вероятна замена в парах. Точно выступят лидеры последних двух лет Анастасия Мишина и Александр Галлямов, за второе место сражаются Евгения Тарасова и Владимир Морозов с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским. За первыми более высокое место в Таллине, за вторыми — успешный чемпионат России. На кого в итоге сделает ставку ФФКР, любопытно и в том плане, что первый дуэт тренирует Этери Тутберидзе, а второй — Тамара Москвина. И это, к слову, не единственный вопрос о влиянии тренеров на принятие решений.

Голодные до Игр Михаил Коляда во время выступления на чемпионате России по фигурному катанию, 24 декабря 2021 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

После успеха в Эстонии возникло мнение, что Михаилу Коляде не стоит доверять командные соревнования, когда есть лучший на континенте Кондратюк. Напомним, что Коляду тренирует Алексей Мишин.

— Решать, какой состав брать на командный турнир, буду не я, а профессиональные люди, которые работают в нашей федерации фигурного катания, — подчеркнул Алексей Урманов. — Им и принимать решение. Время всё обдумать и посоветоваться с тренерами еще есть. Единственное, я бы хотел видеть в команде Кондратюка. Он заслужил свое место.

Есть вариант и с заменой в танцах — Александра Степанова и Иван Букин доказали, что способны бороться с лучшими в мире. Другое дело, что в Таллине не было их главных соперников из Канады и США.