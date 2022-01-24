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Знаковые все лица: в каком составе хоккейная сборная едет в Пекин

Главный тренер Алексей Жамнов решил отказаться от услуг целой группы лидеров
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Знаковые все лица: в каком составе хоккейная сборная едет в Пекин
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2022-01-24 18:32:33
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Состав сборной России по хоккею на Олимпиаду оказался сенсационным по ряду причин. Один из самых техничных игроков КХЛ Андрей Кузьменко (20+33 в 45 матчах КХЛ) значится лишь в списке запасных, домой отправился Антон Бурдасов (23+19 в 41 матче), которого ФХР признала «Лучший бомбардиром» и «Лучший снайпером» 2021 года (на чемпионате мира забросил четыре шайбы и сделал две передачи в восьми играх). Зато в основной состав попали Артур Каюмов (10+9 в 42 матчах), Дмитрий Воронков (7+5 в 38 матчах) и Сергей Андронов (6+2 в 48 матчах). По всем троим у болельщиков немало вопросов.

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Совпадение?

Если пройтись по линиям, то основным вратарем должен стать Иван Федотов из ЦСКА. Он неплохо отыграл на Кубке «Первого канала», а в клубе выиграл борьбу у шведа Адама Рейдеборна. Выбор Тимура Билялова и Александра Самонова также логичен, исходя из того же Евротура. У этих вратарей больше опыта игры на международных турнирах, чем у остальных. Дмитрий Шугаев своей игрой в «Северстали» доказал, что тоже достоин вызова в сборную, хоть и запасным. В сегодняшних реалиях может произойти все, что угодно, поэтому шанс сыграть на Олимпиаде у него есть.

По линии защиты сомнения могут возникнуть по поводу молодого защитника Сергея Телегина, хотя он неплохо показал себя в сборной. Однако закрывать глаза на возраст и опыт, наверное, тоже не стоило бы. Вопросы возникают из-за отсутствия в составе опытных защитников «Локомотива» — Рушана Рафикова и Алексея Марченко. Но, как говорил главный тренер сборной России Алексей Жамнов, вызываются игроки по текущей форме, а не за прошлые заслуги. Будем надеяться, что форма того же Телегина из «Трактора» сейчас лучше, чем у упомянутых игроков.

А вот по нападающим ситуация крайне интересная. При явных проблемах с центрфорвардами в запас попал Александр Кадейкин, входящий в топ-3 центров КХЛ этого сезона. Нет, конечно, есть Вадим Шапачев и Артем Анисимов, выбор которых в основной состав был очевиден. Но вот по Сергею Андронову и Павлу Карнаухову, который, кстати говоря, очень эмоционален и привозил ЦСКА много удалений, небольшие сомнения закрадываются. Да и вообще, игроки ЦСКА превалируют в этом составе.

Знаковые все лица
Артем Анисимов

Артем Анисимов

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Сейчас говорить о фамилиях нет смысла, в любом бы случае были недовольные, — подчеркнул в беседе с «Известиями» заслуженный тренер России Юрий Новиков. — Победителей не судят, проигравших бьют. Будем ждать Олимпийские игры, но у меня не самые лучшие предчувствия.

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Сложилось впечатление, что на выбор большое влияние оказал советник главного тренера сборной, президент ЦСКА Игорь Есмантович. В состав попали все игроки армейского клуба, которых вызвали, при этом в команде нет тех, кто не слишком хорошо расстался с красно-синими. Антон Бурдасов говорил, что рад уходу из ЦСКА, — едет домой. Николай Голдобин (16+23 в 42 матчах) был обменян из ЦСКА — даже не рассматривали. Сергей Толчинский (5+22 в 30 матчах) проявил излишнее рвение в момент празднования победы над армейцами в финале прошлого сезона — не приглашен. Кузьменко в свое время попросил обмена в СКА — запасной. Алексей Марченко (4+21 в 40 матчах) не захотел вести переговоры с ЦСКА, ушел на выгодные условия в «Локомотив» — не приглашен.

— У нас есть ребята, которых мы рассматриваем в первом-втором звене, — сказал журналистам Алексей Жамнов. — Бурдасова мы в них не рассматривали. Нужно создать баланс. Мы не видим Толчинского в первых двух звеньях. Нас не впечатлила его игра на Кубке «Первого канала». Не знаю, кто запустил информацию про Есмантовича. Я даже не слышал кричалки, о которых все говорили.

Без Мичкова и Аскарова

Не стоит, конечно, забывать о наигранных сочетаниях, которые тренерский штаб сборной, скорее всего, держит в голове. Хотя, в таком случае не совсем понятно решение оставить в запасе Станислава Галиева, у которого с Вадимом Шипачевым хорошая связка в «Динамо». При этом надо понимать, что воспользоваться заменой будет очень непросто. Поводом, чтобы включить в состав нового хоккеиста, не будет механическая травма — только положительный тест на коронавирус.

Знаковые все лица
Игрок ХК «Динамо» Вадим Шипачёв, игрок ХК «Барыс» Дмитрий Гурков, игрок ХК «Динамо» Станислав Галиев

Игрок ХК «Динамо» Вадим Шипачёв, игрок ХК «Барыс» Дмитрий Гурков, игрок ХК «Динамо» Станислав Галиев в матче между «Динамо» и «Барысом»

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Не попал в команду и главное дарование российского хоккея Матвей Мичков, здорово проявивший себя на незаконченном МЧМ-2022 и ставший героем Кубка Карьяла-2021 в составе национальной сборной.

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Если бы в окончательной заявке было 30 игроков, у Мичкова был бы шанс, — продолжил Алексей Жамнов. — Парень талантливый, у него все впереди. Надеюсь, он будет прогрессировать. На данный момент было бы неправильно его вызывать. Если бы не пандемия, он был бы на сборах, окунулся в атмосферу. Но сейчас другая ситуация, и решили его не вызывать. В дальнейшем мы будем следить за ним. Жизнь после Олимпиады продолжается, впереди другие турниры. У него еще будет шанс выступить за сборную России на Олимпийских играх.

Нет в составе и талантливого вратаря Ярослава Аскарова.

— Это элементарный естественный отбор, — подчеркнул с разговоре с «Известиями» экс-тренер сборной России Владимир Плющев. — Выбирать тех людей, которые на сегодняшний день выглядят лучше. Олимпиада — это не товарищеский турнир. Сборная будет представлять страну и российскую хоккейную школу, которая в последние годы нас не очень радует. Вопрос стоит не в возрасте, а в мастерстве. Никогда никого не тянули за уши в состав. Всегда все определялось на площадке. Привлекались в сборную люди, которые добивались результата. К тому же Аскаров имел мало игровой практики, не самым лучшим образом выступил на чемпионате мира среди молодежных команд. Наверное, предпочли тех, в ком больше уверены.

Знаковые все лица
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Фото: РИА Новости/Крис Бэрри

Состав сборной России по хоккею на Олимпийские Игры-2022 выглядит следующим образом:

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Вратари: Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА), Иван Федотов (ЦСКА)

Запасной: Дмитрий Шугаев («Северсталь»).

Защитники: Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо»), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»)

Запасной: Семен Чистяков («Авангард»)

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Никита Гусев, Кирилл Марченко (все — СКА), Вадим Шипачев («Динамо»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба — «Авангард»), Артур Каюмов, Артем Анисимов (оба – «Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»).

Запасные: Андрей Кузьменко (СКА), Станислав Галиев («Динамо»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Владимир Ткачев («Трактор»)

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