Знаковые все лица: в каком составе хоккейная сборная едет в Пекин

Состав сборной России по хоккею на Олимпиаду оказался сенсационным по ряду причин. Один из самых техничных игроков КХЛ Андрей Кузьменко (20+33 в 45 матчах КХЛ) значится лишь в списке запасных, домой отправился Антон Бурдасо в (23+19 в 41 матче), которого ФХР признала «Лучший бомбардиром» и «Лучший снайпером» 2021 года (на чемпионате мира забросил четыре шайбы и сделал две передачи в восьми играх). Зато в основной состав попали Артур Каюмов (10+9 в 42 матчах), Дмитрий Воронков (7+5 в 38 матчах) и Сергей Андронов (6+2 в 48 матчах). По всем троим у болельщиков немало вопросов.

Совпадение?

Если пройтись по линиям, то основным вратарем должен стать Иван Федотов из ЦСКА. Он неплохо отыграл на Кубке «Первого канала», а в клубе выиграл борьбу у шведа Адама Рейдеборна. Выбор Тимура Билялова и Александра Самонова также логичен, исходя из того же Евротура. У этих вратарей больше опыта игры на международных турнирах, чем у остальных . Дмитрий Шугаев своей игрой в «Северстали» доказал, что тоже достоин вызова в сборную, хоть и запасным. В сегодняшних реалиях может произойти все, что угодно, поэтому шанс сыграть на Олимпиаде у него есть.

По линии защиты сомнения могут возникнуть по поводу молодого защитника Сергея Телегина, хотя он неплохо показал себя в сборной . Однако закрывать глаза на возраст и опыт, наверное, тоже не стоило бы. Вопросы возникают из-за отсутствия в составе опытных защитников «Локомотива» — Рушана Рафикова и Алексея Марченко . Но, как говорил главный тренер сборной России Алексей Жамнов, вызываются игроки по текущей форме, а не за прошлые заслуги. Будем надеяться, что форма того же Телегина из «Трактора» сейчас лучше, чем у упомянутых игроков.

А вот по нападающим ситуация крайне интересная. При явных проблемах с центрфорвардами в запас попал Александр Кадейкин, входящий в топ-3 центров КХЛ этого сезона . Нет, конечно, есть Вадим Шапачев и Артем Анисимо в, выбор которых в основной состав был очевиден. Но вот по Сергею Андронову и Павлу Карнаухову, который, кстати говоря, очень эмоционален и привозил ЦСКА много удалений, небольшие сомнения закрадываются . Да и вообще, игроки ЦСКА превалируют в этом составе.

Знаковые все лица Артем Анисимов Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Сейчас говорить о фамилиях нет смысла, в любом бы случае были недовольные, — подчеркнул в беседе с «Известиями» заслуженный тренер России Юрий Новиков. — Победителей не судят, проигравших бьют. Будем ждать Олимпийские игры, но у меня не самые лучшие предчувствия.

Сложилось впечатление, что на выбор большое влияние оказал советник главного тренера сборной, президент ЦСКА Игорь Есмантович. В состав попали все игроки армейского клуба, которых вызвали, при этом в команде нет тех, кто не слишком хорошо расстался с красно-синими . Антон Бурдасов говорил, что рад уходу из ЦСКА, — едет домой. Николай Голдобин (16+23 в 42 матчах) был обменян из ЦСКА — даже не рассматривали. Сергей Толчинский (5+22 в 30 матчах) проявил излишнее рвение в момент празднования победы над армейцами в финале прошлого сезона — не приглашен. Кузьменко в свое время попросил обмена в СКА — запасной. Алексей Марченко (4+21 в 40 матчах) не захотел вести переговоры с ЦСКА, ушел на выгодные условия в «Локомотив» — не приглашен.

— У нас есть ребята, которых мы рассматриваем в первом-втором звене, — сказал журналистам Алексей Жамнов. — Бурдасова мы в них не рассматривали. Нужно создать баланс. Мы не видим Толчинского в первых двух звеньях. Нас не впечатлила его игра на Кубке «Первого канала». Не знаю, кто запустил информацию про Есмантовича. Я даже не слышал кричалки, о которых все говорили.

Без Мичкова и Аскарова

Не стоит, конечно, забывать о наигранных сочетаниях, которые тренерский штаб сборной, скорее всего, держит в голове. Хотя, в таком случае не совсем понятно решение оставить в запасе Станислава Галиева, у которого с Вадимом Шипачевым хорошая связка в «Динамо». При этом надо понимать, что воспользоваться заменой будет очень непросто. Поводом, чтобы включить в состав нового хоккеиста, не будет механическая травма — только положительный тест на коронавирус.

Знаковые все лица Игрок ХК «Динамо» Вадим Шипачёв, игрок ХК «Барыс» Дмитрий Гурков, игрок ХК «Динамо» Станислав Галиев в матче между «Динамо» и «Барысом» Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Не попал в команду и главное дарование российского хоккея Матвей Мичков , здорово проявивший себя на незаконченном МЧМ-2022 и ставший героем Кубка Карьяла-2021 в составе национальной сборной.

— Если бы в окончательной заявке было 30 игроков, у Мичкова был бы шанс, — продолжил Алексей Жамнов. — Парень талантливый, у него все впереди . Надеюсь, он будет прогрессировать. На данный момент было бы неправильно его вызывать. Если бы не пандемия, он был бы на сборах, окунулся в атмосферу. Но сейчас другая ситуация, и решили его не вызывать. В дальнейшем мы будем следить за ним. Жизнь после Олимпиады продолжается, впереди другие турниры. У него еще будет шанс выступить за сборную России на Олимпийских играх.

Нет в составе и талантливого вратаря Ярослава Аскарова.

— Это элементарный естественный отбор, — подчеркнул с разговоре с «Известиями» экс-тренер сборной России Владимир Плющев. — Выбирать тех людей, которые на сегодняшний день выглядят лучше. Олимпиада — это не товарищеский турнир. Сборная будет представлять страну и российскую хоккейную школу, которая в последние годы нас не очень радует. Вопрос стоит не в возрасте, а в мастерстве. Никогда никого не тянули за уши в состав. Всегда все определялось на площадке. Привлекались в сборную люди, которые добивались результата. К тому же Аскаров имел мало игровой практики, не самым лучшим образом выступил на чемпионате мира среди молодежных команд. Наверное, предпочли тех, в ком больше уверены.

Знаковые все лица Ярослав Аскаров Фото: РИА Новости/Крис Бэрри

Состав сборной России по хоккею на Олимпийские Игры-2022 выглядит следующим образом:

Вратари: Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА), Иван Федотов (ЦСКА)

Запасной: Дмитрий Шугаев («Северсталь»).

Защитники: Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо»), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»)

Запасной: Семен Чистяков («Авангард»)

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Никита Гусев, Кирилл Марченко (все — СКА), Вадим Шипачев («Динамо»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба — «Авангард»), Артур Каюмов, Артем Анисимов (оба – «Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»).

Запасные: Андрей Кузьменко (СКА), Станислав Галиев («Динамо»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Владимир Ткачев («Трактор»)