Спортивные выходные с «Известиями»

Хоккей

Кубок Гагарина. Финалы конференций. Первые матчи

В плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начинается самая интересная часть. В выходные стартуют две серии, по итогам которых определятся финалисты сезона. В субботу пройдет первый матч в финале Западной конференции, где состоится ставшее уже традиционным на этой стадии армейское дерби между петербургским СКА и московским ЦСКА. А в воскресенье откроется противостояние в финале Восточной конференции, где также сойдутся два коллектива из одного региона — Челябинской области. Магнитогорский «Металлург» примет на своем льду челябинский «Трактор».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

2 апреля, 17:00. СКК «Ледовый дворец» (Санкт-Петербург). 3 апреля, 15:00. «Арена Металлург» (Магнитогорск). Прямые трансляции на «Матч ТВ», КХЛ ТВ и «КХЛ Прайм»

Футбол

Чемпионат России. «Локомотив»–«Спартак»

В центральном матче 23-го тура РПЛ сойдутся столичные «Локомотив» и «Спартак». Это дерби остается одним из самых принципиальных противостояний в российском футболе. Нынешней весной оно имеет не такое большое турнирное значение, как в предыдущие годы, поскольку красно-белые плотно застряли в середине таблицы, а «железнодорожники» рискуют угодить туда в ближайшие туры. В предстоящей очной встрече побеждать необходимо обоим коллективам: «Локо» — чтобы сохранить шансы побороться за медали, а «Спартаку» — чтобы вернуться к борьбе за зону еврокубков на случай скорого снятия санкций с российского футбола.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

2 апреля, 19:30. Стадион «РЖД Арена» (Москва). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Лыжные гонки

Чемпионат России

Из-за санкций в отношении российских спортсменов небывалое в предыдущие годы внимание приковано к внутренним национальным чемпионатам во многих видах. Среди них соревнования в Сыктывкаре, которые завершают триумфальный олимпийский сезон для наших лыжников. В ближайшие три дня будут разыграны последние награды чемпионата России, где выступают новоиспеченный трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, а также выигравшая недавно Кубок мира Наталья Непряева.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

1 апреля, эстафеты: 11:00, женщины; 12:30, мужчины. 2 апреля, 10:30, марафон, женщины. 3 апреля, 10:15, марафон, мужчины. Республиканский лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной (Сыктывкар). Прямые трансляции на Первом канале и «Матч ТВ»

Биатлон

Чемпионат России

Заканчивается сезон и у биатлонистов, которые также попали под санкции. Их национальное первенство проходит в Тюмени. Там зрители смогут снова увидеть призеров Олимпиады в Пекине — Ирину Казакевич, Кристину Резцову, Максима Цветкова, Эдуарда Латыпова, Александра Логинова и многих других.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

2 апреля: 07:00, эстафета, женщины; 10:30, масс-старт, мужчины. 3 апреля: 07:00, масс-старт, женщины; 09:00, эстафета, мужчины. «Жемчужина Сибири» (Тюмень). Прямые трансляции на «Матч ТВ»