УЕФА объявил об отмене допуска на турниры сборных РФ среди игроков до 17 лет

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 10 октября объявил об отмене решения по допуску к соревнованиям под его эгидой сборных России, в которых играют футболисты до 17 лет.

«Пункт повестки дня был снят, поскольку не было найдено технического решения, позволяющего российским командам играть», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы организации.

Ранее в этот день о соответствующем решении союза сообщил журналист телеканала Sky News Роб Харрис. Он написал в социальной сети X (бывшей Twitter), что допуск российских команд отменили после «негативной реакции».

8 октября издание The Independent сообщило, что в УЕФА возникли разногласия из-за того, что организация решила допустить российские юниорские сборные до соревнований. Так, источник подчеркнул, что на президента УЕФА Александера Чеферина оказывается давление, чтобы тот снова поднял вопрос о недопуске российских команд.

До этого, 5 октября, Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о допуске юниорских сборных России до участия в чемпионатах мира в своих категориях. Разрешение связано с решением исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций, который позволил российским командам участвовать в континентальных первенствах. Также 26 сентября исполком УЕФА допустил до международных соревнований российские юношеские сборные, состоящие из игроков не старше 17 лет без гимна, флага, национальной символики и не на территории России.

При этом 27 сентября Украинская ассоциация футбола заявила, что команды не будут участвовать в турнирах УЕФА с россиянами. Затем к украинским спортсменам присоединились Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия, Литва и другие страны и также отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России. Также организаторы ближайшего чемпионата Европы по футболу среди девушек до 17 лет в Швеции сообщили, что не допустят российскую сборную до участия в турнире.