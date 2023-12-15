В Сербии заявили о возможном товарищеском матче со сборной России по футболу

Сборные Сербии и России по футболу могут провести между собой товарищеский матч. Об этом 15 декабря сообщило агентство Tanjug со ссылкой на источник в Футбольном союзе Сербии.

Игра состоится в том случае, если будет получено одобрение от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Планируется, что встреча пройдет 21 или 22 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», сообщает «Газета.Ru». Для сборной России это может быть первый матч с европейской командой за два года.

Ранее, 2 декабря, пресс-служба УЕФА сообщила, что сборная России по футболу не включена в жеребьевку Лиги наций сезона-2024/25 и пропустит турнир. Таким образом, национальная команда не выступит в официальных соревнованиях как минимум до марта 2025 года.

В своем последнем товарищеском матче сборная России разгромила Кубу со счетом 8:0. Игра состоялась 20 ноября в Волгограде.