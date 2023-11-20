Футболисты сборной России разгромили команду Кубы со счетом 8:0

Российская сборная по футболу в домашнем товарищеском матче разгромила Кубу со счетом 8:0 в понедельник, 20 ноября.

По мячу в ворота соперников забили Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

Встреча прошла в Волгограде. Зрителями стали 40 тыс. посетителей «Волгоград Арены».

Результат встречи отразят в рейтинге ФИФА. Национальная команда Кубы занимает в нем 169-ю строчку.

До этого 26 марта в Санкт-Петербурге россияне обыграли Ирак (2:0), а 12 октября в Москве победили Камерун (1:0).

В сентябре сборная РФ сыграла три матча. Она провела две игры против египетской олимпийской команды (1:1, 1:2) и матч с Катаром (1:1). Эти игры не учитывались в рейтинге ФИФА.