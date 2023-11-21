Через Кубу: сборная России по футболу завершила 2023 год разгромом

Разгромом Кубы со счетом 8:0 футболисты сборной России 20 ноября завершили выступление в календарном 2023 году. Теперь они соберутся не раньше марта 2024 года. Российскому футбольному союзу (РФС) напоследок удалось подарить праздник Волгограду, которому досталось право проведения этой встречи. И в итоге местная публика не подвела, обеспечив очень высокую посещаемость далеко не самому статусному матчу.

Стадион и звезды

Если подводить главный итог осени 2023 года, то можно констатировать способность руководства нашего футбола убедить играть за сборную России в условиях санкций любых отечественных футболистов. Хотя, возможно, проблем с этим изначально не было.

Но осенью 2022 года, когда мы впервые проводили товарищеские матчи в условиях бана, главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызывал наших легионеров, выступающих за границей. Речь в первую очередь о полузащитнике французского «Монако» Александре Головине и полузащитнике итальянской «Аталанты» Алексее Миранчуке.

Эксперты и представители СМИ предлагали версии: это следствие неформальных договоренностей, и наши футболисты не едут играть за Россию под давлением своих клубов. Когда в марте 2023 года никто из них снова не был вызван, эти теории усилились.

Но в сентябрьском выездном матче с Катаром (1:1) выступил Головин. А в октябрьской встрече с Камеруном (1:0) приняли участие Миранчук и уехавший минувшим летом во французский «Гавр» полузащитник Далер Кузяев. После этого стало понятно, что проблем возникнуть не должно.

Повторилась история и в ноябре, когда в матче с Кубой сыграли Головин и Кузяев. Надо отметить, что РФС и тренерский штаб сборной поступили благородно в отношении волгоградской публики. Поскольку матч не игрался ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, существовал соблазн взять более экспериментальный состав, чтобы поберечь лидеров и проверить резерв в игре со слабым соперником.

Но в итоге привезли всех сильнейших из тех, кого могли привезти. Головин и Кузяев вышли в стартовом составе, отыграли первый тайм и в перерыве были заменены на Сергея Пиняева и Никиту Кривцова — для последнего это был дебют за первую сборную России.

Болельщики отблагодарили за такое отношение к себе и почти заполнили стадион. Всего на трибуны «Волгоград Арены» пришло более 40 тыс. человек. Им не помешала даже мерзкая погода в день матча, когда днем в городе шел дождь, а вечером дул холодный ветер. Хотя по сравнению с Москвой в Волгограде пока относительно тепло.

Подбор бутс

Накануне матча случился забавный казус у сборной Кубы. Оказалось, что она привезла в Волгоград бутсы только с низкими пластиковыми шипами, поскольку на острове искусственные поля, и там подобная обувь уместна. На натуральном газоне нужны были железные шипы. Поэтому администратор команды и несколько игроков стали ходить по волгоградским торговым центрам и в итоге на свои деньги купили новые бутсы.

Правда, это не помогло кубинцам в игре. Разница в классе была слишком заметна. И можно уверенно сказать, что в Волгоград приезжал самый слабый соперник России за те полтора года, что мы отстранены от официальных матчей.

Тем не менее, даже создавая множество моментов, мы долго не могли забить. Либо последний удар оказывался неточен, либо вратарь гостей Райко Аросарена творил чудеса, спасая свою команду. Лишь на 22-й минуте Иван Обляков с передачи Головина открыл счет.

Дальше пошло легче. Через восемь минут они поменялись местами: уже Обляков отдал, а Головин забил. А еще через четыре минуты поплыл вратарь кубинцев, после ошибки которого Антон Миранчук довел дело до разгрома. После еще по голу забили Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев и Кривцов. Гости не то что ничего не создали у ворот Матвея Сафонова. Даже какие-либо опасные подходы к чужой штрафной площади трудно вспомнить.

Во втором тайме наши футболисты совсем расслабились при комфортном счете и даже развлекались, подбегая к ближним трибунам, чтобы сделать селфи с болельщиками. При этом в самом конце Россия еще и пенальти не забила: вышедший на замену вместо Аросарены Исмель Моргадо отразил удар Пиняева.

Россия ожидаемо легко справилась с Кубой и достойно завершила для себя 2023 год. А Волгоград получил настоящий праздник — это была самая статусная игра на местной арене со времен чемпионата мира 2018 года.