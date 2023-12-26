«Треть стран - членов УЕФА — за разбан российских юношей»

УЕФА планирует рассматривать вопрос о допуске российских юношеских сборных до соревнований во время ближайшей жеребьевки следующего отборочного турнира чемпионата Европы U-17 — в феврале 2024 года, рассказал «Известиям» генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. В эксклюзивном интервью он вспомнил подробности голосования в сентябре о допуске наших команд в исполкоме Европейского футбольного союза, объяснил невозможность переноса матчей из-за снегопада, подтвердил худшие опасения по поводу ФИФА и рассказал, что предлагал построить в Москве Сергей Галицкий.

«Когда исполком голосовал по вопросу допуска, три члена воздержались, остальные — за»

— Возможно ли в ближайшем будущем развитие истории с разбаном УЕФА российских cборных U-17?

— В УЕФА планируют рассматривать этот вопрос при проведении ближайшей жеребьевки следующего отборочного турнира чемпионата Европы U-17. Жеребьевка состоится в феврале. Пока нам заявляют, что этот вопрос будет рассматриваться там. Надеюсь, так и будет.

— Из всех национальных федераций, входящих в УЕФА, только венгерская публично заявила о согласии играть с российскими командами U-17. По вашим ощущениям, сколько таких организаций разделяет такую точку зрения, но не говорит об этом открыто?

— Мы считаем, что треть точно разделяет. Еще треть, думаю, будет ориентироваться на позицию УЕФА в том числе.

— А исполком по-прежнему за то, чтобы допустить те команды U-17, о допуске которых было объявлено осенью?

— Вы же знаете эту историю: когда исполком голосовал по вопросу допуска команд, три его члена воздержались, остальные проголосовали за. Дальше на них, по сути, было оказано давление.

— Вы про шведа Карла-Эрика Нильссона, который подвергся давлению у себя в стране и потерял пост главы местного аналога федерального Минспорта?

— История с Нильссоном просто получила большую огласку. Но на остальных тоже оказывалось определенное воздействие на национальном уровне. Это безусловно недопустимо, исходя из правил, что футбол находится вне политики и государственного вмешательства. Тем не менее это вмешательство есть. К сожалению, сегодня ни УЕФА, ни ФИФА этому явлению не в состоянии противостоять из-за большого количества стран, в которых такое вмешательство позволяется.

«Сегодня играть в футбол можно. А две недели назад было нельзя»

— Какие меры планируются по итогам погодного коллапса во время двух декабрьских туров РПЛ?

— Мы ждем предложения от лиги относительно внесения изменений в регламент. Обсуждали это на заседании исполкома РФС. Сегодня перенос матча возможен только по двум основаниям: неготовность стадиона по соображениям безопасности и температура ниже –15 градусов. Даже если судья понимает, что он должен матч перенести, по регламенту у него есть обязательство его начать, дав стартовый свисток, а через секунду свистнуть еще раз и только тогда объявить о переносе. По действующему регламенту он не может его не начать, если нет двух описанных мной выше случаев. Дождь, сильный снег, туман, когда ничего не видно, или любые другие условия — судья всё равно должен вывести участвующие команды на поле и начать матч. Даже если очевидно, что условия не позволяют это сделать.

Соответственно, сейчас задача РФС и РПЛ рассмотреть ряд подобных вопросов. Частично они нивелируются изменением календаря. Но клубы не готовы начинать чуть раньше. Они предпочитают начинать сезон в конце июля, а не в начале или середине.

— Они объясняют, почему?

— Там есть куча аргументации, которая справедлива. После отпуска при нынешнем календаре чуть больше времени на предсезонную подготовку. Плюс много болельщиков летом находятся в отпусках, а клубы боятся потерять аудиторию на трибунах. Все объяснения очень разумные и обоснованные. Но ключевая история в том, чтобы просто не проводить два последних тура перед зимней паузой так поздно, как сейчас. Когда вероятность холодной погоды высока. Хотя сейчас, во второй половине декабря, она улучшилась. И сегодня играть в футбол можно. А две недели назад было нельзя.

— Идея изменения календаря в том, чтобы уходить на зимнюю паузу не после 10 декабря, а в ноябре, как заканчивали сезон при «весне-осени», но не возвращаясь к той системе?

— Например так. Еще одно обсуждаемое изменение: предоставление судье или уполномоченному органу той же лиге инициировать перенос матча, если повторятся обстоятельства вроде снегопада, который был в Москве во время матчей 17-го тура. РПЛ даст свои предложения, мы их на заседании исполкома рассмотрим и, возможно, акцептуем.

«Галицкий предлагал варианты, чтобы в Москве появился хотя бы один такой стадион»

— За последние 10 лет при строительстве новых стадионов в России только в Питере решились потратить деньги на установку выдвижной крыши на «Газпром Арене». На ваш взгляд, возможно исправить ситуацию на уже готовых объектах?

— На «Газпром Арене» крыша несет стационарную нагрузку. Наверное, ее можно построить на уже действующих стадионах. Но это повлечет не просто безумные траты, а сверхбезумные. Ведь надо будет еще менять конструктив и внешний облик стадионов.

— Под сверхбезумными тратами вы имеете в виду 3,5 млрд рублей, о которых говорил генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов касательно их стадиона? Или считаете, что это обойдется еще дороже?

— Я думаю, что он примерно прав, называя такую сумму. Но полагаю, что это не стоимость такой стационарной крыши, как на «Газпром Арене». То есть это будет какая-то конструкция, которая действительно будет закрывать стадион. Но вопрос, сможет ли она защитить от снега или сильного дождя или ее придется, наоборот, открывать в этот момент. Скорее всего, тут ближе второй вариант. Так что тема актуальная.

Казалось бы, для нашей северной страны об этом изначально могли подумать. Ведь это не надо только «Краснодару», «Сочи» и другим южным клубам, хотя и им иногда надо защищаться от дождя. Наши клубы выступают с подобными инициативами — насчет крыш. Если какие-то проекты будут рассматриваться и выноситься, РФС, несомненно, будет их поддерживать. И в рамках своих проектов, и в рамках помощи в получении субсидирования со стороны государства. Но для этого нужны не просто слова, что «мы хотим крышу», а уже проект с детальной проработкой из серии «крыша такая, стоимость равна столько».

— Сейчас «Торпедо» строит стадион без крыши. Из клуба к вам не обращались, когда начинали процесс?

— К ним обращался Галицкий. И предлагал варианты, чтобы в Москве появился хотя бы один такой стадион. И мы к ним обращались в тот момент (2020-й год. — «Известия»). Они, естественно, были не готовы к такому варианту. Подробнее вам может рассказать об этом Александр Александрович Алаев (тогдашний генсек РФС, сейчас президент РПЛ. — «Известия»), общавшийся тогда об этом с «Торпедо». Я присутствовал при разговоре. Насколько понимаю, они были не готовы даже рассматривать такой вариант как опцию.

— Из-за дороговизны?

— Ну дороговизна, разные другие сложности, увеличение сроков. Не то чтобы было так, что в «Торпедо» сказали: «А давайте сделаем стадион с крышей, но дайте нам денег». До этого разговор даже не дошел.